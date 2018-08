3 kroky, aby sa rybky v jazierku neuvarili

1.krok: Tienenie

Do malých rybníčkov by ste spolu s rybičkami mali vysadiť aj pobrežné rastliny, ktoré budú zatieňovať vodu. Do konca augusta môžete do jazierka alebo na jeho breh sadiť vodné rastliny. V tomto čase budú mať rastliny pred zimou ešte dosť času na zakorenenie. Korene lekien a pálok (Typha latifolia, angustifolia) sa silne rozrastajú, preto ich radšej zasaďte do pletených košov z plastu. Veľmi dekoratívne sú pestrolisté puškvorce, ktoré sú svojimi žltozelenými listami veľmi vhodné na oživenie a presvetlenie tmavých pobrežných zákutí.