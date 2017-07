Ako správne kombinovať farby kvetinovom záhone?

3 základné pravidlá:

– Tri susedné farby v kruhu sa považujú za harmonické. V záhone pôsobia veľmi pozitívne a nerušivo. Kombinovať môžeme aj farby, ktoré sú blízko seba. Navzájom sa nebijú a vytvárajú prirodzený súlad.

– Na dosiahnutie dramatického účinku vyberáme farby ležiace vo farebnom kruhu oproti sebe. Vytvárajú silný kontrast a nazývame ich doplnkové.

– Rastliny s nesúrodými farbami je vhodné oddeliť neutrálnymi tónmi. Patria k nim biela, sivá a zelená. Všetky tri môžeme pridávať do akejkoľvek kompozície.

Biela ako dominanta

Bielo kvitnúce druhy vysádzame prevažne do tmavých kútov. Pri ich použití do výsadby sa riadime predovšetkým vlastnými pocitmi. Nežný vzhľad bielej ladí s jemnou ružovou. Ak však chceme využiť viac ako dve farby, zvolíme k nim modrú. Do výsadby môžeme zvoliť ružové osteospermum alebo modro kvitnúce petúnky.

Ružová verzus fialová

Ružová farba je považovaná za najženskejšiu. Spája sa s emóciami, láskou a romantikou. Jej široká škála odtieňov sa dá harmonicky kombinovať s fialovou, ktorá predstavuje farbu pokoja. Ak do nádob vysadíme klinčeky a levanduľu, pridáme na terasu aj sviežu vôňu. Žiarivé odtiene, napríklad petúniek, pôsobia veľmi efektne aj v tmavých zákutiach.

Zelené aj kvety

Množstvo odtieňov zelenej farby v záhrade pôsobí veľmi príjemne a upokojujúco. Zelené sú nielen listy, ale existujú už aj mnohé druhy so zelenými kvetmi, napríklad georgíny, chryzantémy, čemerice a ďalšie. Spolu s modrou predstavujú studené farby, preto je vhodné voliť k nim teplé žlté, červené či oranžové odtiene. Teplé farby priťahujú pozornosť a opticky sú dominantnejšie. Pri studených farbách je to naopak. Držia sa akoby v úzadí, neupozorňujú na seba a skôr pôsobia dojmom, že sa vzďaľujú.

Farby slnka

Harmonickú kompozíciu neskorého leta vytvoríme žltou, oranžovou či červenou farbou. Považujeme ich za vtieravé, ktoré priťahujú pozornosť. Vyvolávajú príjemný pocit, povzbudia, podporia pozitívne myslenie a dodajú silu. Ak do kombinácie žltej a oranžovej pridáme červenú, bude záhon či nádoba pôsobiť živšie a pôsobivejšie. Nositeľmi týchto farieb je iskerník ázijský, kokarda, gazánia a mnoho ďalších rastlín.