Čarovné maky môžu byť ozdobou záhrady. Tipy na odrody aj ich pestovanie

Maky východné

Je to škoda, lebo ich veľké, jednoduché, plné, rôzne strapaté, akoby poskladané či pokrčené kvety sú naozaj neprehliadnuteľné. Začínajú kvitnúť už v máji, posledné dokvitajú v júli. Paleta farieb je široká, od bielej cez rôzne odtiene ružovej, červenej až po fialovú.

Pestovanie

Rastliny maku východného dorastajú do výšky okolo jedného metra, no nájdu sa aj vyššie odrody. Sú pomerne mohutné, preto ich môžete pestovať ako solitéry, no pri dostatku miesta krásne vyniknú aj vo väčších skupinách. Po odkvitnutí sa zo záhona vytratia nielen kvety, ale zatiahnu aj listy, preto ich treba kombinovať s druhmi, ktoré medzery po nich zaplnia. Vhodné sú napríklad drobnokveté odrody ľubovníkov (Hypericum), tavoľník japonský (Spirea japonica), bradavec (Caryopteris), perovskia (Perovskia), ale aj trvalky, ktoré v čase kvitnutia maku východného ešte len pučia (neskoré odrody rozchodníkov, floxov) či nižšie druhy tráv.

Na pestovanie vyberte slnečné stanovište s priepustnou pôdou, odrody s kvetmi tmavších odtieňov ocenia polotieň. Na dobrý vývin rastlín je dôležitý dostatok vápnika. Vytrvalé druhy makov nemajú rady presádzanie.

TOP odrody

‘Harvest Moon’ (červenooranžová)

‘Raspberry Queen’ (malinovoružová)

‘Picotee’ (oranžovo-biela)

‘Brilliant’ (sýtočervená)

‘Victoria Luise’ (jemne ružová)

Čítajte tiež: