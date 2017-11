Čo s lístím? Vyhrabať, skompostovať, vyhodiť či nechať ležať...?

Tu škodí...

Mokré, postupne sa rozkladajúce lístie trávniku škodí, preto ho treba čo najskôr vyhrabať. Tvorí nepriepustnú vrstvu, pod ktorú sa nedostane svetlo ani vzduch. Tráva začne žltnúť, lístie hniť a na jar po roztopení posledného snehu vás bude čakať prácna náprava škôd. Hrabanie vám uľahčia špeciálne hrable s nastaviteľnou šírkou záberu. Pomôže aj záhradná kosačka. V zbernom koši sa vytvorí zmes posekanej trávy a lístia, ktorá je vhodná na kompostovanie.

Lístie nepatrí ani do záhradného jazierka. Ak ste nad hladinu nenatiahli ochrannú sieť, musíte ho pravidelne vyberať, aby nekleslo na dno. Rozkladajúce sa listy vytvárajú vo vode plyny nebezpečné pre ryby a sú živná pôda pre mnohé riasy.

Bez lístia musí zostať aj skalka, lebo skalničky si poriadia s chladom len vtedy, keď sú ich korene a listy suché. Pri vysokej vlhkosti ľahko hnijú a odumierajú.

Lístie na chodníku alebo terase je naozaj nebezpečné, preto vezmite do ruky metlu skôr, ako sa pri vlhkejšom počasí premení na šmykľavku. Nepatrí ani do odkvapových rúr.

Tu pomáha...

Je to však ideálna surovina na kompost, hoci by nemalo tvoriť viac ako 20 až 25 percent hmoty. Najlepšie je pridať ho už posekané záhradnou kosačkou, lebo takto sa rýchlejšie rozloží alebo ho nechať cez zimu uležať na kope. Myslite tiež na to, že každé lístie má iný čas rozkladu. Napríklad jabloňové sa rozloží oveľa rýchlejšie ako orechové či gaštanové.

Na trvalkových záhonoch vytvorí prirodzenú izolačnú vrstvu, ktorá zabráni silnému premŕzaniu pôdy. Navyše sa bude postupne rozkladať a do pôdy tak dodávať potrebný humus a živiny, udrží ju rovnomerne vlhkú. Pred mrazmi ochráni aj rastliny pestované v nádobách.

Tu inšpiruje...

Farebné jesenné lístie je skvelé na výrobu prírodných dekorácií či milých pozorností pre blízkych.