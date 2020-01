Ešte viac kvitnúcich krov? 6 krokov k novým rastlinám

Odrezky odoberajte v januári počas teplejšieho zimného dňa, pretože v čase mrazov je drevo zamrznuté a konáre by ste pri reze mohli poškodiť. Nájdite si niekoľko tohtoročných nerozkonárených výhonkov hrúbky ceruzky a narežte ich na dĺžku 25 až 30 cm. Horný koniec výhonkov režte rovno, spodný šikmo. Ak pôda nie je zamrznutá, napichajte ich šikmo zrezanou stranou priamo do zeme. Ak je pôda zamrznutá, vložte ich do črepníkov s kyprou vlhkou zeminou. Tie potom umiestnite von na chránené miesto a zakryte netkanou textíliou. Už o niekoľko týždňov začnú vytvárať jemné korienky a v jeseni sa môžete tešiť z mladých zakorenených kríčkov.

Názorný postup ako na to:

1. Z jedného výhonka môžete získať viac odrezkov.