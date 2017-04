Gazánie sú kráľovné slnka: Návod na pestovanie (2.časť)

Návod na pestovanie:

– Gazánie si môžeme dopestovať už z marcovej sejby v skleníku. Optimálna teplota na klíčenie je 21 – 24 °C, po pikírovaní ju znížime na 18 °C počas dňa a na 12 – 16 °C v noci.

Gazánie sú kráľovné slnka: Zaujímavé odrody (1.časť)

– Rastliny vysádzame von, až keď prejde nebezpečenstvo posledných jarných mrazíkov, radšej až koncom mája. Podmienkou na ich úspešné pestovanie je slnečné stanovište s ľahšou, dobre priepustnou pôdou.

– Keďže dorastajú do výšky 20 až 25 cm, vysádzame ich na okraje zmiešaných záhonov. Najlepšie však vyniknú vo väčších skupinách.

- Výborne sa uplatňujú aj v zmiešanej výsadbe debničiek na balkóny a terasy. Dobre sa kombinujú s nízkym modrým agerátom či previsnuto rastúcou sanvitáliou.

– Milujú plné slnko a pomerne dobre znášajú aj mierne preschnutie substrátu. Polievame ich vždy ráno tak, aby listy cez deň obschli – zabránime tak šíreniu hubových chorôb.

– Tak ako pri ostatných rastlinách, aj medzi gazániami sa vyskytujú panašované rastliny s farebným listom. Rozmnožovať ich možno iba odrezkami.

