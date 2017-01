Hľadáte trvalky, ktoré vám rozžiaria skorú jar? Prečítajte si tipy od odborníčky

Nedajte sa preto zlákať len nežnými snežienkami, scilami, bleduľami či žiarivo žltými narcismi. V okrasných záhonoch ponúknite šancu pre niekoho možno menej tradičným trvalkám. Veď skorá jar nemusí patriť iba cibuľovinám.

Radí: Ing. Klaudia KONEČNÁ,

pestovateľka trvaliek,

www.slovensketrvalky.sk

Brunera

V záhradách sa môžete stretnúť s brunerou veľkolistou (Brunnera macrophylla), prezývanou kaukazská nezábudka. Rastlina sa na zimu zaťahuje, skoro na jar sa však spolu s mladými pučiacimi listami objavuje aj záplava kvetov. Po odkvitnutí na záhone zostane do 20 cm vysoký porast, ktorému dominujú veľké, jemne chĺpkaté listy. Okrem základného druhu so zelenými listami sa v poslednom období tešia mimoriadnej obľube pestrolisté odrody (‘Jack Frost’, ‘Sea Heart’, ‘Alexander‘s Great’) s nápadnou bielou mozaikou. Krémovo panašovaná ‘Variegata’ nájde uplatnenie najmä ako odolná a nenáročná podrastová trvalka. Odrody s ozdobnými listami sa výborne kombinujú s inými trvalkami, prípadne letničkami v nádobách určených do polotieňa až tieňa.

Čemerica

Patrí k dobre známym trvalkovým stáliciam skorej jari. Niektoré moderné hybridy určené na komerčné pestovanie začínajú kvitnúť prirodzene už od novembra a ich sezóna pokračuje v závislosti od počasia až do mája. Obdobím najbohatšieho kvitnutia je však štandardne začiatok marca, keď kvitne väčšina druhov aj odrôd. Ideálne stanovište na pestovanie čemeríc je pod korunami listnatých stromov, lebo v čase kvitnutia majú dostatok svetla aj vlahy. Naopak počas horúcich dní, keď je ich vegetácia v útlme, sú v polotieni chránené olistenými korunami. Ak im doprajete takéto stanovište v kombinácii s hlbšou humóznou pôdou, budú vás každoročne tešiť množstvom nádherných kvetov. Starostlivosť o rastliny je minimálna. Vyžadujú len rez starých listov v predjarnom období.

Krpčiarka

Je pomerne málo rozšírenou, no perspektívnou trvalkou. V prírode rastie približne 20 druhov, z ktorých sa v záhradách najčastejšie pestuje krpčiarka alpínska (Epimedium alpinum), E. grandiflorum a E. pinnatum. Často rozšírené sú i medzidruhové krížence E. x perralchicum, E. x youngianum, E. x versicolor a E. x rubrum. Krpčiarka je veľmi cenná a odolná rastlina do tieňa až polotieňa, kde tvorí hustý, do 30 cm vysoký porast. Na jar nad listy vyrastajú bohato kvitnúce súkvetia drobných ostrôžkovitých kvetov. Ich farba je žltá, oranžová, ružová, biela, vyšľachtené sú i dvojfarebné odrody.

Rastliny sú nenáročné na pestovanie. Vždyzelené druhy na vhodnom stanovišti nevyžadujú prakticky žiadne zásahy. Tie, ktoré na zimu zaťahujú do pôdy, sa na jar len zrežú. Na suchších stanovištiach, hlavne ak im konkurujú korene stromov, ocenia zálievku, nakoľko obľubujú vlhkejšie, na humus bohaté pôdy.

Celý článok nájdete vo februárovom čísle časopisu Záhradkár.