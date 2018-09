Máme pre vás tipy. Čo robiť pre krásne rozkvitnuté georgíny?

Keďže georgíny pochádzajú zo slnečného Mexika, treba im vybrať stanovište, na ktoré dopadá čo najviac slnečných lúčov. Na tienistom mieste tvoria menej kvetov a sú menšie. Veľkosť kvetov a bohatosť kvitnutia podporíte aj preriedením rastliny. Slabšie a tenšie výhonky zrežte tesne nad povrchom pôdy. Aby kríček vyzeral pekne, postačí štyri až päť silných a rovnomerne rozložených výhonkov.

Ďalšie kvety sa budú tvoriť vtedy, ak budete odstraňovať tie, ktoré dokvitajú a sú zvädnuté. Odrežte ich vždy nad novými pukmi, tesne nad najbližším rozkonárením kvetnej stopky. Týmto úkonom zabránite aj zahnívaniu odkvitnutých kvetov a šíreniu plesní do rastliny a jej hľúz.

Kvety georgín sú vďačné do kytíc a do váz, kde vydržia minimálne týždeň. Ak ich budete pravidelne z rastlín odrezávať, tiež tým rastlinu donútite, aby tvorila nové kvety. V období, keď georgíny najviac kvitnú, potrebujú dostatok vlahy, na čo by ste nemali zabúdať nielen v lete, ale ani počas teplej a suchej jesene.

