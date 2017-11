Myslite na rozkvitnutú jar už teraz! Vysádzajte cibuľoviny

Nákupný zoznam

Kto by odolal ponuke na pultoch predajní? Krásne obrázky s rozkvitnutými tulipánmi je veľké lákadlo. Ale pozrite sa na cibuľky bližšie a dobre si ich obzrite. Cibuľky musíte pevne ohmatať, musia byť ešte bez výhonku a náznaku plesní. Jedným z ukazovateľov by mala byť aj veľkosť vitálnej cibuľky (pri hybridoch 11-12 cm, pri botanických druhoch 5-7 cm).

Zakvitnuté košíčky

Do debničiek, nádob a košíkov sa hodia najviac tulipány so zavalitým kompaktným vzrastom a peknými listami. Ide o tulipán Greigov s výškou 20 až 30 cm a o niečo nižší, veľmi skoro kvitnúci tulipán Kaufmannov. Podobne ako záhradné tulipány sa vysádzajú teraz, potrebujú však prečkať zimu bez zásahu mrazov.

Hraboše poľné

Na rozdiel od narcisov, ktoré hraboše neznášajú, si radšej pochutnávajú na cibuľkách tulipánov. To je jeden z dôvodov, prečo sa musia tulipánové záhony skoro po každom roku nanovo dosádzať. Istú pomoc predsa len dosiahnete, a to pomocou drôtených košov z husto pletených králičích pletív. Výsadbovú jamku treba najskôr veľkoryso vyhĺbiť, vložiť drôtený kôš, zeminu a cibuľky, a to najdôležitejšie, kôš zvrchu uzavrieť!

