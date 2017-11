Na cibuľoviny myslite už teraz! Poradíme, ako ich vysadiť

Keď sa jar opýta...

Čas na výsadbu

Niekoľko dní pred samotnou výsadbou si pripravíme záhon – pôdu porýľujeme do hĺbky asi 25 cm a zapracujeme do nej vyzretý kompost. Pôdu tak nielen prevzdušníme, ale zbavíme ju aj buriny. Keď uľahne, môžeme začať vysádzať. Pre každú cibuľu pripravíme jamku; ak treba, rozrušíme jej dno, aby mali kam rásť korienky. Menšie cibuľky vysádzame pomocou kolíka či lopatky, pri väčšom množstve cibúľ je jednoduchšie použiť rýľ, vyhĺbiť brázdu a vysádzať do nej.

Výborný pomocník pri práci sú aj plastové košíčky. Uľahčia samotnú výsadbu, ale najmä ochránia cibule pred nenásytnými hlodavcami. Prikryť ich treba králičím pletivom. Čím je pôda ťažšia, tým vyššie cibule sadíme, ale tak, aby vrstva nad nimi bola najmenej dvojnásobok ich výšky. Optimálna vzdialenosť medzi cibuľami je 15 až 20 centimetrov, aby si navzájom neprekážali v raste. Vrchnú šupku z nich odstránime, zasypeme substrátom, mierne pritlačíme a výdatne polejeme.

Jarné variácie

Pri plánovaní záhonov jarných cibuľovín pamätáme na to, že najlepšie vyniknú vysadené do skupín, preto by sme pri nákupe cibúľ nemali šetriť. Dôležite je tiež správne zladenie farieb. Pred výsadbou sa odporúča nakresliť si jednoduchý plánik, podľa ktorého potom pri výsadbe postupujeme.

Aby tulipány mali veľké a zdravé kvety, treba cibule každý rok v lete vybrať a na jeseň znova vysadiť. Skombinovať ich môžeme napríklad s modrokvitnúcimi modricami, ku ktorým sa hodia takmer všetky odtiene tulipánov.

Odroda tulipánu ‘Lady Jane’ má nádherné dvojfarebné ružovo-biele kvety. Z vnútornej strany, keď sa úplne otvoria, sú čistobiele. Vyniknú napríklad medzi svetlo- a tmavoružovými hyacintmi.

Svetlokrémové kvety s rúrkou má odroda narcisu ‘Pipit’, ktorý dorastá do výšky asi 25 centimetrov. Kvitne v rovnakom období ako pôvabná čemerica čierna. Táto dvojica bude zdobiť záhon niekoľko rokov.