Nedočkavý jazmín: Poteší vás už v januári

Ak je zima mierna, tak prvé žlté kvety s jemnou vôňou sa otvárajú dokonca už v decembri. Môžu mať v priemere až 2,5 cm a rozkvitajú na výhonkoch skôr, ako vypučia listy. Tie vyrastajú až po odkvitnutí, sú lesklé a majú tmavozelenú farbu. Na rastline vydržia až do jesene, potom opadnú.

Sneh kvetom neprekáža, ak však udrú silné mrazy, ktoré trvajú niekoľko dní, kvety zničia. Veľmi chladné počasie môže dokonca zapríčiniť, že kvety sa vôbec nerozvinú.

Vizitka rastliny

Jazmín nahý (Jasminum nudiflorum) patrí do čeľade olivovité a pochádza z Číny. Zaraďuje sa medzi popínavé druhy. Nie je to však typická popínavá rastlina, výhonky rastú poliehavo, ale dajú sa vyväzovať do výšky k pergole či inej opore. Na vhodnom stanovišti a pri správnej starostlivosti dosahujú dĺžku dva a pol až tri metre.

Starostlivosť

Jazmínu najviac vyhovuje slnečné stanovište, kde najlepšie kvitne. Vhodné miesto je napríklad pri stene či plote. Pôda by mala byť priepustná, s dostatkom živín. Dobre znáša aj suchšiu pôdu. V našich podmienkach sa odporúča zimná nástielka koreňov, lebo počas tuhých zím môže jazmín namrznúť. Normálne zimy však zvládne bez poškodenia. Ak by však predsa nejaké konáriky namrzli, odstráňte ich. Rýchlo narastú nové.

Na jeseň ho dôkladne polejte a vodu mu doprajte aj počas bezmrazích zimných dní bez zrážok.

V júni a júli si ho môžete rozmnožiť pomocou polovyzretých odrezkov. Na jeseň môžete použiť ďalší spôsob rozmnožovania – potápanie. Zakorenený výhonok na jar odrežte od materskej rastliny a znova vysaďte.

Po odkvitnutí staré a prehustené výhonky zrežte. Nezabúdajte pritom, že jazmín kvitne na vlaňajších výhonkoch.

Pestovanie v nádobe

Jazmín je ideálna drevina na pestovanie vo väčšom kvetináči na terase alebo balkóne. Nezabúdajte na pravidelnú zálievku a v sezóne ho môžete občas prihnojiť. Pred zimou zabezpečte ochranu koreňového balu proti premrznutiu. Črepník obaľte napríklad bublinkovou fóliou alebo jutovinou.

