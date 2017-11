Nenápadný, nenáročný a liečivý, taký je čiernohlávok

Z divo rastúceho čiernohlávka (Prunella) boli vyšľachtené odrody, ktoré sa využívajú ako pokryvné rastliny a hodia sa napríklad aj do vresovísk. Vynikajú dlhým kvitnutím v čase, keď je väčšina nízkych kobercovitých trvaliek už odkvitnutá.

Vizitka rastliny

Čiernohlávok má rovnú, väčšinou nerozkonárenú stonku, ktorá je štvorhranná a jemne chĺpkatá. Dorastá do výšky 20 až 30 cm. Najvyšší pár listov je výrazne oddelený od súkvetia - vyrastá centimeter až päť pod ním. Pyskovité kvety modrofialovej farby sú usporiadané do klasov. Kvitnú od júna do septembra a s obľubou ich vyhľadávajú včely a najmä čmele.

Stanovište

Dobre sa cíti na slnečnom, ale aj poloslnečnom, teplom stanovišti, v bežnej záhradníckej zemine. Výborne znáša sucho. Je vhodný do trvalkových záhonov, na obruby, ale i do väčších skaliek a vresovísk. Odoláva mrazom do – 34 °C. Čiernohlávky sú veľmi nenáročné rastliny, ktoré sa na vhodnom stanovišti bujne rozrastajú. Preto sú vhodné ako podsadba medzi kríčky a dreviny, kde veľmi účinne potláčajú rast buriny.

Odrody

Vyšľachtené boli odrody s rôznymi farbami kvetov. Napríklad odroda ‘Alba’ má biele kvety, ‘Bella Deep Rose’ ružové a ‘Rubra’ purpurové.

Zaujímavosť

Čiernohlávok veľkokvetý je podobne ako jeho menší príbuzný čiernohlávok obyčajný liečivá rastlina. Zberá sa vňať a to hneď, ako začne kvitnúť, lebo neskôr kvety opadávajú. Látky, ktoré obsahuje, urýchľujú hojenie rán a zápalov, zvyšujú zrážanlivosť krvi. Čaj sa odporúča pri bolestiach hrdla, žalúdka, na ženské problémy. Kúpeľ je vhodný na natiahnuté svaly a boľavé kĺby.