Nenáročná leopardovka: Ohromí vás kvetom

Leopardovka čínska (Belamcanda chinensis)

Vzhľad: trvalka s tenkými podzemkami

Kvety: žlté až oranžovočervené so škvrnami

Semená: veľké, čierne

Listy: 20 – 30 cm dlhé, kopijovité

Táto užitočná trvalka pochádzajúca z Číny rastie aj v Indii, v Japonsku či na území bývalého Sovietskeho zväzu. Podnebie, v ktorom sa bežne vyskytuje, je veľmi podobné nášmu, preto sa rastline darí aj u nás.

Leopardovka vytvára trsy úzkych listov podobných kosatcu. Od júna do septembra sa na konci rozkonárených stoniek objavujú nápadné kvety so šiestimi okvetnými lístkami, ktoré zasa pripomínajú orchideu. Kvety s priemerom štyri až päť centimetrov môžu byť žltej, oranžovej až červenej farby a majú hnedé škvrny. Rozvíjajú sa postupne, zhora nadol. Po ich odkvitnutí zostane na stonke výrazný semenník. V ňom sú veľké čierne semená, ktorými si leopardovku môžeme rozmnožiť. Semená však musia na štyri až šesť týždňov prejsť obdobím stratifikácie. Vysievame ich vo februári až marci. Pri bežnej izbovej teplote vyklíčia asi o dva týždne a po ďalších štyroch mesiacoch by už rastlina mala kvitnúť. Ľahko sa rozmnožuje aj delením trsov v druhom roku pestovania.

Pestovanie na záhone

Na pestovanie je nenáročná. Ak jej vyberieme slnečné a chránené miesto, odmení sa nám množstvom kvetov. Čím je rastlina staršia, tým bohatšie kvitne. Pôda by mala byť výživná a priepustná, lebo neznáša premokrenie. Je síce mrazuvzdorná, na zimu sa však odporúča zakryť ju hrubšou vrstvou nástielky, aby bola chránená pred silnejšími mrazmi. Môžeme ju preniesť aj do nejakej chladnejšej miestnosti. Jej nevýhoda je, že si na nej rady pochutnávajú slimáky a slizniaky.

Pestovanie v nádobe

Ak nemáme záhradu, môžeme leopardovku celoročne pestovať v črepníku ako izbovú rastlinu v každom byte. Uspokojí sa aj s menším množstvom svetla na okennom parapete. Znáša dokonca ústredné kúrenie a nie je náročná na ošetrenie ani na pôdu, polievame ju však opatrne. Vhodný je bežný záhradnícky substrát.

Liečivé účinky

Žujú sa končeky mladých listov – preventívne, to znamená nie až vtedy, keď nás hrdlo už bolí. Asi trojcentimetrový kúsok si vložíme do úst, najlepšie pred spaním, a pomaly žujeme. Po chvíli sa môže objaviť pálenie v ústach a hrdle. Ak však leopardovku používame pravidelne, po druhom až treťom raze už pálenie necítime. Leopardovka môže pôsobiť mierne toxicky, preto by žuvanie nemalo trvať dlhšie ako pol minúty a nemalo by sa opakovať viac ako šesťkrát denne. Listy stačí požuvať raz za tri týždne. Môžeme ich tiež namočiť do liehu a zriedený extrakt užívať ako kloktadlo. V zimných mesiacoch namiesto listov žujeme semená.

Liečivé účinky majú aj podzemky. Používajú sa ako močopudný prostriedok pri ochoreniach obličiek a močového ústrojenstva. Sú aj účinným antireumatikom a pôsobia proti nadúvaniu a pri zápche. Stonka s listami sa používa na prípravu záparu; pol šálky vypijeme 4-krát denne.