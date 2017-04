Netradičné opadavé paprade: Skrášlite si záhradu výnimočnými rastlinami

Cyrtómia kosákovitá

Jej latinský názov je Cyrtomium falcatum. U nás sa častejšie pestuje ako izbová rastlina, no dobre prezimuje aj vo voľnej pôde. V chladnejších oblastiach ju však pred zimou treba zrezať. Tvorí asi 60 cm dlhé vzpriamené vejáre, ktoré sú zložené z veľmi lesklých kožovitých lístkov sýtej zelenej farby. Sú jemne zúbkaté a zakončené výraznou špičkou.

Onoklea citlivá

Je to pomerne nenáročná papraď zaujímavého vzhľadu, ktorá na jar vyháňa listy na dlhších, až 50-centimetrových stonkách. Perovité listy majú spočiatku bronzové sfarbenie, neskôr sú žltozelené, na okrajoch vrúbkované. Rastlina je citlivá na mráz, takže listy už od konca augusta začínajú vädnúť. V tomto období zároveň vznikajú výtrusnice, ktoré prečkajú zimu. Onoklea v záhradách dobre prospieva, ak má dostatok vlahy. Výborne sa jej darí pri jazierkach alebo na okrajoch záhonov, ktoré sú pravidelne zalievané. Potrebuje zásaditú pôdu. Na miesto nie je náročná, darí sa jej v polotieni aj na slnku. Latinské meno rastliny je Onoclea sensibilis.

Pľuzgiernik krehký

Nižšia vytrvalá papraď s latinským názvom Cystopteris fragilis rastie v prírode najmä na vlhkých skalách, starých múroch, studniach a kamenistej pôde na zatienených stanovištiach. Z podzemku vyrastajú stonky dlhé 10 až 20, zriedkavo 40 cm, so svetlozelenými, navzájom sa prekrývajúcimi listami. Bočné lístky vajcovitého tvaru sú malé, hlboko laločnaté a majú hladký okraj. Spodné lístky rastú protistojne, horné sú striedavé. Spóry dozrievajú od júna do septembra a potom listy rýchlo vädnú. Pre svoj vzrast je vhodná najmä do skaliek. Príbuzný druh Cystopteris bulbifera dorastá do výšky 40 cm a patrí medzi najodolnejšie druhy. Na dlhých úzkych listoch sa nachádzajú drobné pacibuľky, ktorými sa po ich odpadnutí rozmnožuje.

Orličník obyčajný

Patrí k veľmi vysokým domácim papradiam, môže dorásť až do výšky dospelého človeka. Hodí sa preto len do väčších záhrad, kde vynikne na pozadí skál či kamenných múrov a plotov. Ako jedna z mála papradí dobre znáša slnečné stanovište. Pučí pomerne neskoro, často až v máji. Po latinsky sa volá Pteridium aquilinum.

