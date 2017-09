Objavte kraspédiu: Milé žlté súkvetia

Latinské meno tejto zaujímavej a nenáročnej rastliny je Craspedia globosa, synonymum Pycnosorus globosus. Pochádza z Austrálie, kde je to trvalka. V našich podmienkach sa dá pestovať ako letnička.

Vizitka rastliny

Vytvára prízemnú ružicu úzkych kopijovitých listov. Tie sú svetlozelené, pokryté bielymi chĺpkami a dosahujú dĺžku asi 30 centimetrov. Z nich vyrastajú riedko olistené až takmer bezlisté stonky, ktoré sú tvrdé, chĺpkaté a rovné, nerozkonárujú sa. Môžu byť dlhé až 70 cm. Na ich koncoch sa od konca júla až do septembra objavujú horčicovo žlté guľaté úbory s priemerom do 3 cm. Vyzerajú ako lízanky na dlhých paličkách alebo ako paličky na bubnovanie.

Pestovanie

Predpestovať si ju môžete zo semienok, ktoré sa dajú kúpiť aj u nás. Treba ich vysiať už v januári, lebo veľmi dlho klíčia. Vypestované sadeničky potom na záhon vysaďte v druhej polovici mája do sponu 40 x 30 cm. Vyberte pre ne teplé slnečné stanovište s piesočnatou priepustnou pôdou. Pred vysádzaním rastliniek do nej pridajte trochu kompostu. Počas vegetácie ich prihnojovať nemusíte. Potrebujú však dostatok vlahy, ale zemina nesmie byť trvalo premokrená. Kraspédie vyniknú, keď ich vysadíte do väčších skupiniek.

Sušenie

Na sušenie sú vhodné úplne rozkvitnuté hlávky, ktoré treba zviazať do zväzkov a zavesené smerom nadol usušiť na tmavom mieste. Dobre si zachovajú farbu aj tvar. Použiť ich môžete nielen do kytíc, ale aj na prizdobenie jedla (hlavne čerstvé kvety). Kvety však nie sú jedlé.