Ostaňte doma! Využite karanténu a predpestujte si cínie

Do rodu cínia (Zinnia) patrí až dvadsať druhov. Spomedzi nich sa u nás v najvyššom zastúpení pestuje cínia pôvabná (Z. elegans) a cínia úzkolistá (Z. angustifolia). Obom sa najviac páči na slnečnom mieste s dobre priepustnou pôdou bohatou na živiny. Ak by ste ich tak nepestovali, budú trpieť hubovými chorobami. Tak či onak, rastliny by ste mali pravidelne okopať, zbaviť burín, prihnojiť. Tí z vás, ktorí ich pestujete každý rok, snažte sa im striedať hriadky v okrasnom záhone.

Skoré kvitnutie cínií docielite ich včasnou sejbou a predpestovaním sadeníc. Pomerne veľké semená sa vysievajú v marci, najneskôr v apríli do vhodných nádob. Pri teplote medzí 13 až 18 °C do týždňa vyklíčia. Keď zosilnejú, prepikírujte ich do väčších nádob. S vysádzaním počkajte až do mája, keď pominie riziko neskorých jarných mrazov, na ktoré sú cínie háklivé. Navyše výsadba v tomto termíne urýchli kvitnutie až o dva týždne. Pri výsadbe im doprajte dostatok priestoru (asi 15 až 30 cm), aby netrpeli v prehustenom poraste hubovými chorobami (múčnatka, plesne). Mladé sadeničky po výsadbe chráňte aj pred slizniakmi, pretože im náramne chutia.

Cínie sú vhodné do zmiešaných letničkových záhonov, ale výborne sa dajú skombinovať i s trvalkami. Nižšie odrody zasa vytvoria krásnu farebnú obrubu záhonov. Tým sa darí aj v nádobách, ktorými si ozdobíte balkóny alebo terasy. Výhodou kvetov je, že dlho vydržia nielen v záhrade, ale aj vo váze. Ak budete každý deň vymieňať vodu, môžete sa z nich tešiť až dva týždne. Kvety režte skoro ráno alebo večer tak, aby mali čo najdlhšiu stonku. Skôr ako ich vložíte do vody, odtrhnite zo stoniek listy, aby v nej nezačali hniť.

