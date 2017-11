Osviežte vresovisko trávami: Vyberte si niektorú z týchto!

Trávy ozvláštnia každú výsadbu svojimi elegantnými listami, ktoré majú nielen rôznu dĺžku a šírku, ale líšia sa aj rôznymi odtieňmi zelenej farby, no môžu byť aj bordové či hrdzavé, pričom sfarbenie mnohých sa na jeseň mení. Väčšina druhov, ktoré sa u nás používajú, má aj zaujímavé súkvetia, ktoré sa často objavujú v čase, keď v záhrade už takmer nič nekvitne.

Ostrica (Carex)

Patrí medzi nižšie druhy. Vyberte pre ňu polotienisté stanovište s vlhkejšou a kyslejšou pôdou. V závislosti od druhu i odrody má steblá sfarbené do rôznych odtieňov. Napríklad Carex buchananii má počas celej sezóny, teda aj v zime, medené steblá. Vysádzajte ju aspoň po troch kusoch do skupiniek. Carex morrowii má na listoch biele pásiky, Carex hachijoensis ‘Gold Fountain’ zasa žlté. Carex muskingumensis má jemné svetlozelené listy. Obľúbená je tiež Carex comans s tenkými previsnutými listami, ktoré majú v závislosti od odrody rôznu farbu.

Kostrava (Festuca)

Je to veľmi nenáročná tráva, ktorej vyhovuje slnečné stanovište a dobre priepustná pôda. Je mrazuvzdorná, nepotrebuje zimnú prikrývku z čečiny. Vynikne vysadená do skupiniek, bohato sa rozrastá, preto ju zhruba po štyroch rokoch treba rozsadiť. Trsy treba deliť na jar. Obľúbené sú druhy s modrosivými listami, ako je Festuca glauca alebo Festuca cinerea. Dorastajú do výšky 15 až 20 cm. Kvitnú od mája do júna riedkymi súkvetiami, ktoré treba po odkvitnutí zrezať.

Perovec (Pennisetum)

Do tohto rodu patrí asi 120 druhov. V našich záhradách sa najčastejšie pestuje perovec psiarkovitý (Pennisetum alopecuroides), ktorý celkom dobre znáša aj naše zimy. Vytvára štetkovité žltozelené až tmavé bordové súkvetia. Podľa odrody dosahujú rôznu dĺžku i zafarbenie. Kvitnú v auguste až septembri. Perovec má veľmi úzke a dlhé listy a vytvára úhľadné husté trsy. Je to nenáročná, rýchlo rastúca tráva. K najobľúbenejším odrodám patrí ‘Hameln’, ktorý má krásne hnedé súkvetia.

Bezkolenec belasý (Molinia caerulea)

Vytvára trsy vysoké okolo 50 cm, no kvitnúce steblá sú oveľa vyššie. Jemné metliny sa objavujú v lete. Potrebuje slnečné stanovište, kyslejšiu pôdu a dostatok vlahy, no neznáša premokrenie. Patrí medzi dlhoveké trávy.

Vybrať si môžete z viacerých odrôd. ‘Heidebraut’ kvitne svetlopurpurovými súkvetiami, ‘Variegata’ má svetlozelené listy so žltými pásikmi, listy sa na jeseň sfarbujú do žltooranžových tónov. Kvitne v auguste. ‘Karl Foester’ vytvára trsy oblúkovito sa skláňajúcich listov, ktoré sa v jeseni sfarbujú do zlatista rovnako ako vzpriamené stonky so súkvetiami, ‘Moorhexe’ vyniká štíhlymi vzpriamenými listami, ktoré tvoria úzke trsy. Husté štíhle súkvetia sú zelenopurpurové.