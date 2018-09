Pestujeme ľalie! Pozrite sa, aké nároky majú tieto krásne rastliny

Nároky na pestovanie

Na úspešné pestovanie ľalií je dôležitá správna voľba vhodného stanovišťa. Obľubujú slnečné miesta s jemným poludňajším zatienením, čo však nie je nutné. Pozemok pre ne má byť odvodnený, pretože väčšina druhov neznáša trvalé zamokrenie. Ľalie sú väčšinou mrazuvzdorné, preto veľa druhov nepotrebuje zimnú ochranu. Napriek tomu je vhodné použiť pre možnosť výskytu silných holomrazov hrubšiu vrstvu suchého lístia, čečiny alebo preschnutej rašeliny, prípadne iného vhodného materiálu. Kryt sa odstraňuje koncom marca. Čínske ľalie sú citlivejšie na neskoré jarné mrazíky, preto je potrebné chrániť ich i dlhšie.

Vedia sa prispôsobiť

Ľalie sú veľmi prispôsobivé rôznym pôdnym podmienkam. Neznášajú len ťažké ílovité pôdy. Bez problémov a bez úpravy pôdy rastú v dobrých poľnohospodárskych oblastiach. Väčšina druhov vyžaduje neutrálnu až mierne kyslú pôdu. Ľalia Henryho (L. henryi), ľalia zlatohlavá (L. martagon) a ich odrody znášajú v pôde vápnik.

Ľalie vyžadujú ľahšie, dostatočne hlboko priepustné pôdy, maximálne zásobené humusom a živinami. Neplatí to len pre ľaliu zlatohlavú, ktorej vyhovuje skôr panenská pôda. V horších pôdnych podmienkach by sa mala pôda upravovať dobre preležaným kompostom zmiešaným s rašelinou a hrubozrnným materiálom, ako je napríklad riečny piesok, perlit a podobne. Väčšina ľalií potrebuje dobrú drenáž.

Vysádzanie

Veľmi dôležité je, aby výsadba nebola veľmi zahustená, pretože pri vlhkom a daždivom počasí napádajú rastliny hubové choroby. Ľalie sa najčastejšie vysádzajú na jeseň v septembri až novembri, v prípade nutnosti ich však môžete vysadiť aj na jar.

Hĺbka výsadby je 2- až 3-násobok výšky cibule, čo je 7 až 20 cm. Iba ľalia biela (L. candidum) sa sadí už v lete a veľmi plytko. Nad cibuľou by mal byť len 1 až 2 cm zeminy. Pôda medzi rastlinami sa môže zatieniť buď výsadbou nízkych širokolistých rastlín, alebo nástielkou zo zmesi rašeliny, listovky, ihličia, preležanej kôrovej drviny.

Vyberte správne miesto

Ľalie by sa nemali vysádzať na miesta, kde sa predtým pestovali cibuľoviny. Na to isté miesto by sa mali sadiť až po piatich rokoch. Presádzajú sa po troch až štyroch rokoch, prípadne podľa potreby.

