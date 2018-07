Pestujeme nenáročné a krásne okrasné cesnaky

Väčšina pochádza z horských a zo stepných oblastí, takmer všetky sú mrazuvzdorné. Na pôdu nemajú špeciálne nároky, okrem premokrených pozemkov sa im darí všade, najmä ak majú dostatok svetla a slnka. Výnimkou je len cesnak zlatožltý (Allium moly), ktorému vyhovuje polotieň a vlhká hlinitá pôda.

Rôzne výšky aj farby

Medzi okrasnými cesnakmi nájdete nízke druhy vhodné do skaliek či do nádob, ale aj viac ako meter vysoké exempláre, ktoré vyniknú ako solitéry. Najbežnejšia farba ich kvetov je fialová, no kvety bývajú aj biele, žlté, sýtomodré, ružové či vínové. Sú drobné, hviezdicové a usporiadané do súkvetí, v každom môže byť až stovka kvietkov. Súkvetia bývajú veľmi husté, ale aj riedke a majú rôznu veľkosť. Najväčšie dosahujú priemer až 20 centimetrov, najmenšie majú len pár centimetrov. Mnohé z nich sa dajú výborne sušiť a použiť do kytíc.

Listy cesnakov sú zväčša tmavozelené, úzke, po rozdrvení vydávajú typický cesnakový zápach. Širšie listy má napríklad cesnak medvedí (Allium ursinum), ale aj Allium karataviense.

Použitie v záhrade

Pre okrasné cesnaky vyberajte miesto podľa ich výšky v čase kvitnutia. Vyššie druhy sa hodia do trvalkových záhonov, kde vysadené do skupiniek vyniknú nad nízkymi rastlinami, ktoré zároveň zakryjú pôdu pod nimi. Túto ich úlohu oceníte hlavne v čase, keď listy cesnakov žltnú a zaťahujú sa do pôdy. Výbornými spoločníkmi pre ne sú aj letničky, trávy, iné druhy cibuľovín, ako aj dreviny, ktoré ich prirodzene dopĺňajú.

Nižšie druhy sú vhodné do skaliek, k nim patrí napríklad Allium oreophilum, Allium karataviense či cesnak zlatožltý (Allium moly), ale vytvoriť z nich môžete aj nádherné farebné lemy a okraje záhonov. Na tento účel je vhodný napríklad Allium christophii a Allium coeruleum, na obruby sa často využíva aj pažítka (Allium schoenoprasum), ktorej listy využijete aj v kuchyni. Odkvitnuté cesnaky nemusíte zo záhonov hneď odstraňovať, lebo súkvetia sú atraktívne ešte ďalší mesiac, keď vytvárajú semená. Predĺžite tak obdobie, počas ktorého sú ozdobou záhona.

Okrasné cesnaky s úspechom môžete pestovať v nádobách, vhodné sú však len nižšie druhy, ako je Allium christophii a Allium karataviense, no a, samozrejme, pažítka. Stonky vysokých druhov sa v nádobách často vylamujú a veľmi esteticky nepôsobia ani listy, ktoré sa začínajú zaťahovať už počas kvitnutia.

Čítajte tiež:

Už je čas vysádzať okrasný cesnak! Vieme, ako na to

Krásne poniklece! Pozrite si TOP vyšľachtené odrody