Postarajte sa o okrasné trávy! Tipy na dôkladné zazimovanie

Okrasné trávy v záhrade priestor úžasne prevzdušnia a rozžiaria. S blížiacou sa zimou však potrebujú, aby ste ich správne zazimovali.

V jeseni ich neskracujte

Pamätajte si, že na jeseň nie je vhodné trávy strihať. Mohol by sa totiž utvoriť priestor, cez ktorý by sa do stredu rastliny dostávala voda a ľad a rastlina by mohla odumrieť. Okrasné trávy sa režú až začiatkom marca.

Postarajte sa o ne v pravý čas

Dôležité je tiež správne načasovanie, ktoré si bude vyžadovať pozorné sledovanie predpovede počasia. Správna doba je totiž až vtedy, keď sa už očakáva sneženie či prvé mrazy.

So špagátom to zvládnete

Zazimovanie okrasných tráv nie je nič zložité a postačí vám obyčajný špagát. Ten je potrebné omotať okolo trávy a zviazať. Pokojne aj na viacerých miestach. Pevne ho uviažte najmä vo vrchnej časti. Ide o to, aby ste zabránili prenikaniu vody a ľadu do stretu rastliny, ktorý je potrebné ochrániť. Voda sa tak dostane len po povrchu a rastline neublíži. Namiesto špagátu môžete použiť aj stuhy, ktoré uviažete na mašličku či iné ozdobné materiály a vytvoriť si tak v záhrade dekoráciu zo zazimovanej okrasnej trávy.

V chladných oblastiach je vhodné, aby ste korene tráv ešte prikryli vrstvou čečiny či lístia.