Postarajte sa o prezimovanie hľuznatých rastlín

Georgíny, gladioly, hľuzovité begónie a kany by zimu vonku asi nevydržali. Preto treba ich pred príchodom mrazov vybrať zo zeme a so starostlivosťou uchovať do jari.

FOTOnávod: Zimovanie kany indickej nie je zložité, no postupujte opatrne. Kana indická by naše mrazivé zimy na záhone neprežila. Predtým, ako začne mrznúť, ju preto vyryľujte a pripravte na odpočinok.

Po vybratí zo zeme odstráňte zvyšky stoniek a zeminy, hľuzy rozložte na vzdušnom mieste, aby dobre oschli, ale nevyschli. Na prezimovanie ich uložte do debničiek naplnených pieskom a dajte ich na chladné suché miesto, kde nemrzne.

Počas celej zimy treba často kontrolovať a preberať hľuzy, či nehnijú alebo či nie sú inak napadnuté.