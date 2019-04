Pôvabná jar! Všetky dôležité rady a tipy pre krásne narcisy na záhonoch aj v nádobách

Už dávno neplatí, že narcisy majú jednoduché žlté, prípadne žlto-biele kvety. Ich sortiment je nesmierne bohatý, medzi odrodami nájdete rôzne farby a tóny, ako sú ružové, oranžové i červené v kombinácii so žltou a s bielou. Výnimkou nie sú ani plné kvety. Všetky prekvapia tvarovou pestrosťou, bonusom je ich vôňa. Nie nadarmo je ich názov odvodený z gréckeho slova narkissos, čo znamená omamný.

Narcisy sa spájajú s gréckou legendou o mladom mužovi, ktorý od bohov dostal do vienka výnimočnú krásu pod podmienkou, že sa na seba nikdy nepozrie do zrkadla. On však neodolal, svoj odraz obdivoval na hladine jazera a zamiloval sa do seba. Za to ho bohovia potrestali a zmenili na narcis, ktorého kvet sa odráža od hladiny vody. Možno preto narcisy na rozdiel od iných cibuľovín vyžadujú vlhkejšiu pôdu, pozor však treba dávať na premokrenie, ktoré im škodí.

Kam ich vysadiť?

V záhrade majú narcisy široké využitie – uplatnia sa pod listnatými drevinami i na okrajoch záhonov. Najlepšie vyniknú v predzáhradkách vysadené do väčších skupiniek napríklad v spoločnosti modríc, prvosienok, nezábudiek, hyacintov či tulipánov, ktoré kvitnú v rovnakom období. Ak sa vám podarí skombinovať viacero odrôd s rôznym obdobím kvitnutia, môžete sa z ich voňavých kvetov tešiť niekoľko mesiacov – od marca do začiatku júna. Menšie odrody sú vhodné do skaliek a krásne vyzerajú vysadené v trávniku. Ak sa však rozhodnete pre tento spôsob pestovania, nezabudnite na to, že trávnik budete môcť pokosiť až vtedy, keď listy narcisov zožltnú. Ak by ste kosili skôr, môže sa stať, že na budúci rok sa kvetov nedočkáte. Listy sú totiž zásobárňou živín pre cibule.