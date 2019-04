Poznáte horčiaky? Spoľahlivo pokryjú pôdu a neúnavne kvitnú

Horčiaky (Persicaria) predstavujú bohatý rod jednoročných a trvácich bylín vyskytujúcich sa takmer po celom svete. V literatúre sa môžeme stretnúť so starším názvom Bistorta alebo Polygonum. V záhradách sa pestujú trvalky kvitnúce od leta až do jesene. Jedná sa prevažne o bujné rastliny, ktoré obľubujú vlhké priepustné pôdy na slnku až v polotieni. Takmer všetky nasledujúce druhy kvitnú v ružových a červených farbách. P. affinis je pôdopokryvná stálozelená trvalka. Tvorí nízke pekné koberce s množstvom strapcovitých súkvetí. Na zimu sa listy sfarbujú do červena. P. amplexicaulis je obľúbená v moderných trvalkových výsadbách. Je to 1 až 1,5 m vysoká statná trvalka s 25 cm dlhými listami, ktorá kvitne dlho až do mrazov. Bežné sú ružové, červené a biele odrody. Niektoré majú listy sfarbené do zlata. P. bistorta je rozrastajúci sa druh, ktorý začiatkom leta kvitne svetloružovými strapcami. Dorastá do metrovej výšky, má rád vlhko a často sa používa v okolí jazierok. P. capitata je trvalka citlivá na mráz, preto sa u nás pestuje ako atraktívna letnička. Má plazivý vzrast, hodí sa preto do skaliek a závesných nádob. Má atraktívne purpurovo zelené listy s tmavou kresbou v tvare „V“. Okrem toho tvorí drobné ružové hlávky kvetov podobné ďateline.