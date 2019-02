Pre krásne a rozkvitnuté záhony: Vysievajte trvalky

Semená astilby, čemerice čiernej, zvončeka, floxu alebo echinacey vyklíčia až po tom, keď prejdú fázou chladu. Na ich vysievanie je vhodné obdobie november až január.

Ako na to?

Semienka vysejte do výsevného substrátu a na predklíčenie ich umiestnite na svetlé miesto s teplotou 15 až 18 °C. Po týždni ich preneste do chladného skleníka alebo studeného pareniska s teplotou okolo 5 °C, prípadne ich zakopte v záhrade do hĺbky 15 cm na tienistom mieste chránenom pred vetrom.

Nízke teploty odbúrajú látky, ktoré brzdia klíčenie, a na jar začnú výsevy klíčiť. Premrznutie suchých semien alebo umiestnenie výsevov do mrazov je menej účinné.

Čítajte tiež: