Prekvapenie na februárovom záhone! Šarmantný cyklámen

Väčšina pestovateľov kvetín pozná cyklámeny (Cyclamen) len ako izbové rastliny. Najznámejší je cyklámen perzský pochádzajúci z východnej strany Stredomoria. Doma je v Malej Ázii, na Balkáne či v severnej Afrike. Vo svojej domovine je trvalkou, ktorá má rada svetlo, ale nie priame slnečné lúče. Vyhovujú mu chladnejšie miestnosti, v intenzívne vykurovaných má obmedzenú trvanlivosť. Má rád vlhko, ale nie premokrenie, kedy mu zahníva hľuza. I napriek svojej kráse, táto rastlina nie je celkom vhodná do domácnosti s deťmi, pretože je jedovatá.

Ak sa rozhodnete si ho zakúpiť, prenášajte ho domov v ochrannej fólii. Studený vietor mu nerobí dobre, pripraví vás o kvety a nanovo zakvitne len veľmi ťažko.

Okrem vyššie spomenutého cyklámenu, existujú aj druhy, ktoré sú odolné proti mrazom a kvitnú v predjarí, akým je napríklad Cyclamen coum. Jeho biele až karmínovočervené kvety sa často rozvíjajú už vo februári, v oblastiach s miernou zimou sa môžete ich kvietkami potešiť od decembra.

Teraz v zime môžete nájsť v kvetinárstvach len izbové cyklámeny, ale ak ste ich fanúšikom, v jeseni si zakúpte podzemky a zasaďte do priepustnej pôdy do hĺbky 3 až 4 cm. Čoskoro po vysadení vyrastú okrúhle listy srdcovitého tvaru. Tieto malé zimné prekvapenia obľubujú pôdu pod opadavými listnatými stromami a krami, pod ktorými je na jar dostatok svetla. Po odkvitnutí sa zatiahnu do pôdy a leto v nej prežijú bez vyberania a presádzania.

O cyklámenoch sa dočítate aj tu:

Všetko pre krásne cyklamény! Pestujte túto kvitnúcu radosť aj vy

Doprajte balkónu bielu! Tieto rastliny majú rady chlad a kvitnú v zime

Viete, s ktorými rastlinami to čemerici najviac pristane v jednej nádobe?