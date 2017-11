Ako na výsadbu ruži s obnaženými koreňmi?

Ruže, ktoré v obchodoch dostať s obnaženými koreňmi, rastú počas celého leta na veľkých záhonoch. Pestovatelia ich v jeseni vykopú a na zimu uskladnia v chladiacich zariadeniach. Zákazníci ich môžu kupovať od začiatku októbra do apríla nasledujúceho roku a niektorí veľkopestovatelia ich ponúkajú aj ako zásielkový tovar.

V uvedenom období sa ruže môžu vysádzať kedykoľvek, jedinou podmienkou je, aby pôda nebola zamrznutá. Napriek tomu však odporúčame jesennú výsadbu, aby si rastliny v ešte teplej pôde mohli vytvoriť nové korienky. Potom majú na jar oveľa lepší štart do novej vegetačnej sezóny. Ruže s obnaženými koreňmi sa síce môžu vysádzať až do konca apríla, avšak v porovnaní s ružami vysadenými na jeseň spravidla nedosiahnu taký vzrast a bohatosť kvetenstva.

Výpestky z veľkopestovateľských plôch sa triedia podľa prísnych kvalitatívnych kritérií. V obchodoch dostať dobre rozkonárené jedince prvotriednej kvality i menej rozvetvené v druhotriednej kvalite, obe kategórie však musia mať dobre vyvinutý koreňový systém. Kvalita tretej triedy sa v spoľahlivých obchodoch ani neponúka.

Výsadba ruží s obnaženými koreňmi

Korene ružového kríka trochu skráťte a výhonky zostrihnite na dĺžku asi 20 centimetrov. Pred výsadbou korene rastliny ponorte na 12 až 24 hodín do vody. Pri výsadbe dbajte na to, aby miesto štepenia bolo aspoň na dva prsty pod povrchom pôdy a tak bolo chránené pred vymrznutím. Postarajte sa o dostatočnú závlahu ešte aj niekoľko týždňov po výsadbe, pretože korienky mladej rastlinky potrebujú nejaký čas na to, aby sa uchytili v pôde.

Postupujte takto:

1. Pred výsadbou výpestkov s obnaženými koreňmi by ste mali korene dostatočne dlho zavlažovať, najmenej 12 hodín, lepšie až 24 hodín, aby poriadne nasiakli vodou.

2. Korene trochu skráťte a výhonky zostrihnite na dĺžku asi 20 centimetrov, aby sa zredukovala výparová plocha.

3. Pri výsadbe dbajte na to, aby miesto štepenia ležalo najmenej na dva prsty pod povrchom pôdy, čím zabránite prípadnému neskoršiemu vymrznutiu očka.

4. Po výsadbe kríčky dôkladne zalejte, aby na korienky dostatočne prilipla zemina.