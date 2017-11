Ktoré formy ruží je výhodné zasadiť?

Ruže balené vo vreckách

V ponuke mnohých záhradkárskych centier alebo obchodoch so záhradkárskymi potrebami v súčasnosti ruže s obnaženými koreňmi spravidla nenájdete. O to väčší je výber ruží balených vo vreckách. Výhonky sú zatavené voskom, aby nevyschli, a korene sú zalisované do zeminy. Aj pri kúpe ruží vo vreckách odporúčame dobre si ich popozerať, aby výhonky neboli zakrpatené alebo, naopak, veľmi vyrastené.

Vo výsadbových nádobách

V špecializovaných obchodoch môžete na jar kúpiť veľmi kvalitné čerstvo vysadené ruže vo výsadbových nádobách s obsahom asi 2 litre. Niektorí dodávatelia pridávajú do plastových črepníkov aj rozložený organický materiál, ktorý môžete spolu s ružou uložiť do jamky. Týmto spôsobom sa ochraňuje spočiatku veľmi chúlostivý koreňový systém.

Kontajnerové ruže

V rozmanitej ponuke výsadbových ruží sa v posledných rokoch najväčšmi rozšírili kontajnerové rastliny. Pod pojmom kontajnery v tomto prípade rozumieme nádoby rôznej veľkosti, v ktorých sú zasadené výpestky. Kontajnery môžu mať obsah od štyroch do desiatich litrov. Ich výhodou je, že ruže v nich aj kvitnú, takže pri kúpe môžete nielen vidieť, ale aj voňať. Ďalšou ýhodou je, že takéto ruže môžete vysádzať počas celého leta, a ak je kontajner dosť veľký, môže tam ruža ostať a skrášľovať balkón alebo terasu.