Rýchlokurz správneho vysádzania ruží! Využite karanténu a obohaťte záhradu o tieto kráľovné kvetov

Výhody jarného vysádzania

Ušetríte si starostlivosť o ruže pred zimou, vyhnete sa zimnému počasiu , ktoré môže čerstvo vysadené rastliny potrápiť.

, ktoré môže čerstvo vysadené rastliny potrápiť. Čas nestratíte. Ruže rozkvitnú takmer v rovnakom čase, či ste ich vysádzali na jeseň alebo na jar.

či ste ich vysádzali na jeseň alebo na jar. Rastliny v kontajneroch majú pevný koreňový bal a neutrpia povýsadbový šok.

Na jar je dobre viditeľné, či je sadenica živá a zdravá. Nie je na škodu, ak už pučí, aspoň viete, že je životaschopná.

Nie je na škodu, ak už pučí, aspoň viete, že je životaschopná. Sadenice v kontajneroch nemusíte zasadiť hneď. Pri správnej starostlivosti v nich vydržia aj niekoľko týždňov.

Ako správne vysádzať ruže

V prvom rade treba dôkladne pripraviť miesto, kde budete ruže vysádzať. Odstráňte kamene, zvyšky koreňov a vytrhajte všetku burinu. Ak by ste tak neurobili, ošetrovanie kríčkov v budúcnosti by bolo veľmi prácne. Pôdu porýľujte do hĺbky minimálne 50 cm.

Ružiam najlepšie vyhovuje hlinitopiesočnatá, mierne kyslá pôda. Preto ak máte v záhrade ťažkú a ílovitú pôdu, primiešajte do nej jemný piesok. Môžete použiť aj hotový substrát určený na ruže, ktorý zmiešajte s pôvodnou zeminou. Naopak, ak máte ľahkú pôdu, pridajte do nej ílovitú zeminu a kompost. Do spodnej vrstvy je vhodné primiešať hnojivo s dlhodobým účinkom na báze kostnej múčky.

Hovorí sa, že ruže sú deti Slnka, preto pre ne vyberte svetlé stanovište. Neznamená to však, že celý deň na ne musia dopadať slnečné lúče. Postačí päť slnečných hodín. Na veľmi teplých miestach sa zvyšuje nebezpečenstvo napadnutia škodcami, najmä roztočcami. Slnečný úpal vplýva aj na farbu kvetov. Svetlejšie odtiene môžu vyblednúť a tmavšie zasa slnko spáli. Dôležité je, aby stanovište bolo vzdušné. Mokré listy vplyvom prúdenia vzduchu rýchlo obschnú a rastliny netrpia hubovými chorobami.