Schizophragma: Japonská príbuzná hortenzie

U nás patrí k menej známym rastlinám, nemá ani slovenské meno. Keďže pochádza z horských oblastí Japonska a je príbuzná s hortenziou, môžete ste stretnúť s ľudovým pomenovaním japonská hortenzia.

Opis rastliny

Patrí do čeľade hortenziovité (Hydrangeacea). Je to opadavá liana, ktorá u nás rastie ako popínavá rastlina. V domovine jej výhonky dosahujú dĺžku aj viac ako desať či dokonca dvanásť metrov, u nás dorastajú asi do troch metrov. Listy sú pomerne veľké tmavozelené, srdcovitého tvaru, na okrajoch zúbkaté. Majú výraznú žilnatinu. V júni sa objavujú smotanovobiele kvety usporiadané do súkvetí, ktoré pripomínajú kvety hortenzií, sú však ešte výraznejšie. Po obvode súkvetia sú nápadné biele sterilné kvety s jedným vajcovitým kališným lístkom. Vydržia kvitnúť 6 až 8 týždňov.

Podmienky pestovania

Má rada výživnú, humóznu, priepustnú a dostatočne vlhkú pôdu, ktorá môže byť vápenatá. Stanovište pre ňu vyberte polotienisté, ak je však pôda dostatočne vlhká, znesie aj viac slnka. Spočiatku rastie pomaly, staršie rastliny treba prerezávať. Netrpí žiadnymi chorobami ani škodcami a je mrazuvzdorná. Počas vegetácie ju môžete prihnojiť hnojivom na okrasné dreviny.

Na výhonkoch má korienky, ktorými sa prichytáva k podkladu. Kým sa však dostatočne vyvinú, mladé rastliny treba k opore priviazať. Pekne sa bude popínať napríklad po stene domu, ale aj kamenných kvetinových stienkach, plotoch, starých stromoch a podobne. Rastlina je krásna nielen v čase kvitnutia, ale aj na jeseň, keď sa listy vyfarbujú do zlatistých odtieňov.

Kortadéria z vlastnej záhrady

Odrody

Odroda ‘Moonlight’ je ešte krajšia ako pôvodný druh. Listy sú na vrchnej strane striebristo zelené. Odrody ‘Roseum’ a ‘Minsens’ majú kvety sfarbené do ružova.