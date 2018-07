Stop fádnosti! Tieto rastliny rozžiaria záhradu aj v zime

Unášané vetrom (trávy)

Okrasné trávy si v záhradách postupne nachádzajú svoje miesto. Tvoria totiž dôležitý architektonický prvok a dokonale dopĺňajú širokú škálu trvaliek, stromov, krov aj ruží. Sú pekné v lete, ale ich jemnú krásu si môžete vychutnávať i v zimných mesiacoch, keď lepšie vyniknú nielen ich listy, ale aj súkvetia pohupujúce sa vo vetre. Námraza či jemný snehový poprašok ich ladnosť ešte podčiarknu.

Ostrica (Carex testacea)

Má trsy jemných, oblúkovito zahnutých listov neobvyklej zeleno-oranžovej farby, ktoré sa najlepšie vyfarbujú na slnečnom stanovišti. Zasadené v tieni zostávajú väčšinou zelené. Rastlina nie je úplne mrazuvzdorná, odoláva mrazom do - 10 °C, preto jej vyberte chránené stanovište pri múre domu. Nemá rada extrémne suché alebo mokré pôdy. Kvitne v máji až júni.



Kavyľ obrovský (Stipa gigantea)

Jeho veľké trsy majú výšku 60 až 70 centimetrov. Sivozelené listy sú širšie a farbu si uchovávajú až do neskorej jesene. V polovici júna sa na koncoch 130 až 180 centimetrov dlhých stebiel objavujú riedke rozložité metliny. Majú zlatistozelenú farbu, ktorá sa postupne mení na žltú. Svoju krásu si uchovávajú aj potom, ako z nich povypadávajú semená. Vynikne na slnečnom veternom mieste.

Ostrevka (Sesleria nitida)

Vytvára husté kompaktné trsy vzpriamených listov dosahujúcich dĺžku okolo 60 centimetrov. Majú sivozelenú farbu, ktorá sa väčšinou nemení ani v zime. Rastlina vyžaduje priepustnú piesčitú pôdu a slnečné stanovište. V takýchto podmienkach dobre odoláva mrazom. Od apríla do mája vytvára pomerne veľké klasy kvetov, ktoré vydržia až do leta. Je vhodná do skupinových výsadieb alebo na lemy.

Chlpaňa (Luzula nivea)

Dorastá tiež asi do výšky 60 centimetrov. Vyhovuje jej kyslá humózna pôda a vlhkejšie stanovište v polotieni až tieni. Na vhodnom mieste vydrží niekoľko rokov a nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. Letná tmavozelená farba listov sa v zime mení na žltú až hnedú. Kvitne od mája do júna na koncoch stebiel vyššie nad trsom. Ak chcete zabrániť vysemeneniu, po dokvitnutí ju zrežte.