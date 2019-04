Štýlová jar! Pozrite si tipy na krásne odrody prvosienok do záhrady či črepníka

Už začiatkom roka sa kvetinárstva a supermarkety začínajú predháňať v ponuke farebných prvosienok. Ich kvety žiaria pestrou paletou odtieňov od bielej cez žltú po fialovú až tmavočervenú. Sú určené hlavne na jarnú výzdobu balkónov. Ak ich po odkvitnutí z nádob vyberiete a vysadíte do záhrady, môžete mať z ich krásy radosť aj na budúci rok. Treba len dávať pozor, o aký druh ide. Väčšinou už bývajú dobre označené na etiketách či črepníkoch. Predstavíme vám niektoré zo 430 druhov prvosienok.

Prvosienka kalíškatá (Primula obconica)

Nápadné kalíškovité kvety s vykrajovanými okrajmi a so žltým stredom má prvosienka kalíškatá (Primula obconica). Môžu mať rôzne farby a sú usporiadané do okolíka na konci dlhých stoniek. Tie vyrastajú zo širokých, nápadne žilkovaných listov. Pochádza z Číny, kde ju pestujú ako okrasnú rastlinu. Hlavným obdobím kvitnutia je jar, ale môže kvitnúť prakticky po celý rok. Nemá však rada prekúrené miestnosti, pri nadmernej teplote jej žltnú listy. Optimálna teplota je medzi 10 až 15 °C. Substrát by mal byť mierne vlhký, trvalé premokrenie však škodí rovnako ako vyschnutie. Od začiatku kvitnutia až do jesene ju môžete prihnojovať.

Pestovať ju môžete nielen v črepníkoch, ale aj v záhrade. Vyberte jej miesto v polotieni. Ak chcete predĺžiť čas kvitnutia, pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety. Pri manipulácii s touto rastlinou však buďte opatrní, lebo jej listy sú pokryté chĺpkami, ktoré u alergikov môžu spôsobiť vyrážky.

Prvosienka bezbyľová (P. vulgaris)

Najdostupnejším druhom je prvosienka bezbyľová (P. vulgaris). Ako napovedá jej názov, kvety vyrastajú priamo z listovej ružice. Rozkvitá vo februári až v apríli a patrí medzi najmenšie prvosienky. Trsy aj s kvetmi sú vysoké len okolo 10 cm. Na vhodnom stanovišti v podraste drevín či v trávnatých porastoch sa bohato vysemeňuje. Kvety bývajú rôznych farieb, často sú s očkom, môžu byť dokonca viacfarebné, polo- či plnokveté.

Prvosienka vyššia (P. elatior)

O niečo vyššia a dekoratívnejšia je prvosienka vyššia (P. elatior). Vytvára úhľadné trsy vysoké asi 20 cm. Kvety sírovo žltej farby sa objavujú od apríla do júna, často však kvitnú už na jeseň. Vyžaduje mierne vlhkú, priepustnú, humóznu pôdu. Darí sa jej pod stromami, kde má dostatok živín a vlahy, zároveň je chránená pred slnkom.

Prvosienka jarna (P. veris)

Na jarnej prechádzke do prírody sa môžete stretnúť s naším domácim druhom prvosienkou jarnou (P. veris). Rastie zväčša na slnečných lúkach. Voňavé oranžovožlté kvety vyrastajú na hrubých stvoloch a sú zoskupené do okolíkov. V jednom môže byť až 30 kvetov. Hodí sa na pestovanie v záhradách, najmä vo vidieckych. Patrí medzi liečivé rastliny.

Prvosienku slezovitú (P. malacoides)

Ak si kúpite prvosienku slezovitú (P. malacoides), z jej voňavých kalíškovitých kvetov svetlofialovej alebo ružovej farby so žltým stredom sa budete tešiť len jednu sezónu, lebo patrí k jednoročným rastlinám. Kvety vyrastajú na dlhých stonkách nad výrazne žilkovanými oválnymi listami so zúbkatými okrajmi. U nás sa pestuje výhradne ako črepníková rastlina.

Prvosienka holá (P. auricula)

K zaujímavým druhom patrí prvosienka holá (P. auricula). V prírode rastie v horských oblastiach Európy, kvitne od marca do júna. Môžete ju nájsť vo vyšších polohách, často v úzkych štrbinách vápencových skál. Jej šľachtením a krížením vznikla veľmi zaujímavá skupina hybridov nazývaných aurikuly s množstvom rozmanitých odrôd takmer s neobmedzenou farebnou škálou. Kvety sú veľké, často voňavé, môžu byť i plnokveté. Na rozdiel od väčšiny druhov prvosienok aurikuly potrebujú dostatok slnka. Pevné sivé listy majú na povrchu tenkú voskovú vrstvu alebo jemné chĺpky, ktoré ich chránia pred silným slnečným žiarením. Najviac sa im bude dariť v skalke. Aby na jednom mieste vydržali čo najdlhšie, potrebujú priepustnú a výživnú vápenatú pôdu.

Ďalšie pekné odrody

Veľmi dekoratívny, čisto záhradný druh je prvosienka japonská (P. japonica) a zúbkatá (P. denticulata). Pochádzajú z vlhkých horských oblastí Ázie, preto ich vysaďte do tieňa až polotieňa a do úrodnej zeminy. V záhrade sa im najlepšie bude dariť pri jazierku alebo potôčiku.

