Tie najkrajšie! Spoznajte kvitnúce rastlinky pre krásnu skalku

Rozchodník prudký

Rozchodník prudký (Sedum acre) odroda so zlatom v názve ‘Aureum’ kvitne drobnými žltými kvetmi, ktoré sa na rastlinkách vysokých len 5 cm objavujú od júna do júla. Plne mrazuvzdorný rozchodník má pôdopokryvný charakter rastu a nízke nároky na vodu. Vyžaduje si však slnečné stanovište. Vysádzajte ho na miesta do užších škár, uspokojí sa totiž s minimom substrátu.

Mydlica bazalkovitá

Mydlica bazalkovitá (Saponaria ocymoides) sa prirodzene vyskytuje v horách, kde od mája do júla vytvára bohaté ružové vankúše vysoké asi 20 cm. Najlepšie sa jej darí v štrbinách na priamom slnku, v štrkovitej, dostatočne priepustnej pôde s obsahom vápnika. Znáša sucho aj mráz. Zle jej však robí vlhkosť, obzvlášť na jeseň a v zime, preto by ste ju mali chrániť ochranným krytom. Uplatní sa aj v nádobách.

