TOP 3 rastliny s čiernymi kvetmi

Čierne kvety sú výsledkom vysokej koncentrácie anthokyanínu (vo vode rozpustné rastlinné farbivo). Vďaka nemu vyzerajú tmavé kvety takmer čierno. Pravdaže, iba na prvý pohľad. Ak sa pozriete bližšie, zistíte, že údajne čierna farba je vlastne veľmi tmavá červená. Tu je náš výber:

1 Korunkovka (Fritillaria persica)

Pochádza zo Sýrie, Iraku a Iránu. Dorastá do výšky jedného metra a od apríla do mája vytvára zvončekovité kvety tmavobordovej farby. Táto cibuľovina sa vysádza v jeseni do hĺbky 15 cm, do kyslej, humóznej, na živiny bohatej, kyprej pôdy s dobrou drenážou. Stanovište môže byť slnečné alebo polotienisté. Pred mrazmi treba miesto výsadby prikryť napríklad čečinou, avšak počas zimných dní bez mrazov ho treba pravidelne vetrať.