Trvalky do každého záhona: Vysoké do 110 cm (3.časť)

70 až 110 cm Stredná časť záhona

Pivonka bielokvetá (Paeonia lactiflora)

Pivonky majú pôvod v južnej Európe a Ázii. Na slnečnom stanovišti kvitnú v júni. Pôda by mala byť hlboká a výživná. Ak nekvitne, možno je zasadená hlbšie, ako by mala byť, alebo sa trápi v pôde s malým množstvom živín a navyše v tieni. Vysádza sa ako solitér do trávnikov, pred dreviny, ale aj do skupín s trvalkami.

Zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia)

V trvalkových záhonoch ho saďte spoločne s kráskami, kokardami alebo pupalkami. Pre svoju výšku sa dá využiť aj do kytíc. Má rád výslnie i polotieň, veľmi suché prostredie a nepriepustné pôdy sú nevyhovujúce. Pozoruhodné je, že sa rozmnožuje aj samovýsevom. Kvety môžu byť biele a modré. Kvitne od júla do augusta, maximálne septembra.

Ľaliovka žltá (Hemerocallis fulva)

Žltý voňavý kvietok veľmi podobný ľalii má pôvod vo východnej Ázii. Obľubuje slnečné stanovište a výživnú, hlbokú pôdu. Neznáša mokro. Kvitne v júli až auguste. Veľká prednosť je jej nenáročnosť, ale nedostatok je krátka trvanlivosť kvetov. Veľmi dobre sa uplatní v pestrých zmiešaných záhonoch. Vábivé kombinácie vznikajú s modro kvitnúcimi druhmi stračonôžky, orlíčka, kosatca či vrbice.

Rebríček bertrámový (Achillea ptarmica)

Jeho biele úbory drobných kvietkov dosahujú v priemere 1,5 cm. Predovšetkým je veľmi vďačná trvalá rastlina, ktorá je vhodná na rezanie. V minulosti bol súčasť vidieckych záhrad. Tým, že pôsobí ako neutrálny prvok, dobre zapadne do zmiešaného záhona. Silným odnožovaním má sklony k utláčaniu okolitých trvaliek. Rebríček sa dá vysušiť a použiť do dekoračných väzieb. Kvitne od júna do augusta.

Flox metlinatý (Phlox paniculata)

Pôvodné druhy floxov rástli v Severnej Amerike. Spomínaný flox metlinatý patrí k vysokej skupine, ktorá kvitne v lete. Nízke floxy kvitnú na jar. Kvety usporiadané v metlinách môžu byť bielej, ružovej, červenej a fialovej farby. Kvitne od júla do septembra. Neznáša sucho a úpal, skôr vyžaduje výživné, humózne a vlhšie pôdy. V trvalkovom záhone sa vysádza na väčšie súvislé plochy. Na rezanie nie je až tak vhodný, lebo rýchlo vädne.

