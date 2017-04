Trvalky do každého záhona: Vysoké do 60 cm (2.časť)

Trvalky sú vysoké 30 až 60 cm. sú vhodné do stredne vysokej časti záhona.

Môžete ich skombinovať aj s nižšími trvalkami. Viac o nich v článku- Trvalky do každého záhona: Vysoké do 30 cm (1.časť)

Pakost podzemkatý (Geranium macrorrhizum)

Takmer stále zelené a aromatické listy sú vizitka pakostu, ktorému sa darí aj v podmienkach nepriaznivých pre iné rastliny. Kvietky sú preň len okrasný doplnok, lebo ozdobný je hlavne listami. Kvitne od júla do septembra. Na jeseň sa sfarbí do šarlátovočerveného odtieňa. Pôdnym podmienkam sa prispôsobí takmer všade. Uplatní sa v skalke, ale aj vo voľnom trvalkovom záhone.

Kuklík čílsky (Geum chiloense)

Bohato kvitnúca trvalka s červenými kvetmi. Dorastá do výšky 40 – 60 cm a kvitne od júna do augusta. Rastie na slnečnom, ako aj na polotienistom stanovišti. Zaujímavé je, že celá rastlina je mäkko chlpatá. Pekný je aj jeho príbuzný kuklík čilský. Ten kvitne celé leto už od mája.

Pupalka štvorhranná (Oenothera tetragona)

Pôvodom je z východu Severnej Ameriky a má rada slnečné miesta. Pôda jej vyhovuje humózna a piesočnatá s neutrálnou pôdnou reakciou. Má nápadné žlté kvety, ktorými je obsypaná celé leto, a to v termíne od júna do augusta. V záhone sa pekne farebne dopĺňa so zvončekom broskyňolistým. Kvety výraznejšie vyniknú pred tmavými ihličnanmi.

Heuchera krvavá (Heuchera sanguinea)

Severoamerická trvalka s prízemnými listami a s kvetmi v riedkych súkvetiach na štíhlych stonkách. Vyžaduje skôr polotieň, lebo neznáša priame slnečné žiarenie a sucho. Lepšie je staršie rastliny rozdeliť a potom presadiť. Používa sa do trvalkových skupín a na obruby. Vhodná je kombinácia s gypsomilkou plazivou, bielymi klinčekmi, veronikovcom sivým, prípadne iberkou.

Srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis)

Krásou kvetov upúta azda každého. Ružové srdcovité kvety na ohnutej stonke pôsobia naozaj nádherne. Pôvodom je z východu Ázie. V našich zemepisných šírkach kvitne už od apríla do mája. Potrebuje priepustnú, výživnú a humóznu pôdu. Nepôsobí na ňu dobre prílišná vlhkosť, ale ani sucho. Ak nemáte vyhradený záhon, elegantne ukáže ako solitér v trávniku, ale, samozrejme, umiestňuje sa aj do trvalkových záhonov.

Kvetinové inšpirácie nájdete v galérii.