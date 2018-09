VIDEO: Rozmnožovanie chryzantém pomocou vrcholových odrezkov

Jednoduchý spôsob, ako si ich môžete rozmnožiť je vrcholovými odrezkami. Stačí ich odobrať z materskej rastliny tak, aby mali aspoň tri vrchné listy. Spodnú časť odrezka namočte do stimulátora rastu. Následne pomocou paličky vysaďte do nádoby so zakoreňovacím substrátom. Po vysadení odrezky polejte jemným prúdom odstátej vody a umiestnite do skleníka. Odrezky zakorenia počas 2 až 3 týždňoch. Presadiť ich do novej nádoby môžete až po 6 až 8 týždňoch, samostatne alebo po tri kusy.

