VIDEONÁVOD na výrobu závesných črepníkov v hlavnej úlohe s aksamietnicami

Praktické využitie plastového odpadu sa šikne každému majiteľovi balkóna či záhradného domčeka. Pri dodržiavaní pitného režimu niekedy ostane hojný počet fliaš. Stačí pár jednoduchých úkonov a premeníte ich na praktickú závesnú nádobu obsypanú kvetmi.

Jednoduchý a rýchly postup

Výrobca si zvolil na pestovanie aksamietnice, ktorých prirodzený smer rastu je nahor od povrchu pôdy. Vhodné sú teda druhy rastúce vzpriamene, nie ťahavé. Na fľaši vyrežte dno tak, aby vznikli tri ušká rovnomerne rozmiestnené do strán a prepichnite ich. Mladú sadeničku aksamietnice vyberte zo substrátu a korienky jej opláchnite vo vode. Na ukotvenie rastlinky vo fľaši použite pevnú tkaninu, vhodná je rifľovina. Zasuňte ju do pripraveného zárezu v látke a spevnite kancelárskou zošívačkou. Cez vyrezaný otvor na dne prestrčte sadeničku cez hrdlo fľaše. Látka, ktorá ju ukotví zároveň zabráni prieniku substrátu cez hrdlo. Na pestovanie si zvoľte bežný substrát na balkónové kvety, ak ste skúsený pestovateľ pripravte ho z dvoch dielov záhradnej pôdy, z dvoch dielov kompostu a jedného dielu kokosového vlákna na odľahčenie. Vysadenú nádobu umiestnite na 10 až 12 dní do polotieňa a nezabudnite na zálievku. Každých 15 dní prihnojte tekutým hnojivom. Približne o dva mesiace rastliny zakryjú takmer celú fľašu a aj zakvitnú.

zdroj: youtube.com autor: Ankit's Terrace Gardening

Užitočné informácie o aksamietniciach :