Zvládne to i malé dieťa! Vlastné muškáty z januárovej sejby

Výhoda predpestovania muškátov zo semien je najmä v tom, že rastliny sú zdravé. Netrpia vírusmi ani bakteriálnymi chorobami. Negatívum by ste mohli vidieť v cene vrecka s osivom. Muškáty krúžkované (Pelargonium zonale) zoženiete za približne dve eurá, pričom vo vrecúšku na vás čaká približne 10 až 11 semien. Raz tak drahé je osivo s muškátom štítovitolistým - previsnutým (Pelargonium peltatum). Počet semien je i v tomto prípade 10 kusov. Treba však povedať, že tento druh muškátov sa zháňa trochu ťažšie.

Začnite už teraz

Kým muškáty dorastú do vhodnej veľkosti potrvá im to aj 4 mesiace. Najlepšie preto urobíte, ak si semienka zakúpite čo najskôr a vysejete ich v týchto dňoch. Teória hovorí, že kto chce dopestovať desať rastlín bude k tomu potrebovať 12 až 14 semien. Koľko vzíde z našej sejby vám prezradíme nabudúce.

Potrebujú kúpeľ

Deň pred plánovanou sejbou osivo namočte do vlažnej vody. Urýchli to proces klíčenia. Vysievajte do jemného substrátu určeného na výsev a množenie rastlín (my sme použili jiffy tablety). Takáto zemina je čistá, nezávadná. Semená vysievajte nariedko, semenáčiky sa budú ľahšie pikírovať. Vysiatu plochu zasypte rovnomernou vrstvou zeminy hrubou asi 0,5 cm a pritlačte. Substrát udržujte vlhký rosením. Udržať potrebnú vlhkosť substrátu vám pomôže plastový kryt minipareniska. Ak ho nemáte, použite fóliu alebo sklo. Kryt snímte ihneď, ako sa objavia klíčne listy.

Doplňte im svetlo

Už mladé muškáty potrebujú dostatok svetla, v rannom štádiu je to dôležité z pohľadu kompaktného rastu, aby rastliny neboli vytiahnuté a krehké. Odporúča sa prisvetľovať aspoň 100 wattovou žiarovkou každú výsevnú nádobu 12 až 16 hodín denne počas prvých dvoch až troch týždňov. Po štyroch týždňoch malé rastlinky presaďte do črepníkov s priemerom 6 cm a udržujte teplotu 16 až 20 °C.

Rozkonária po zaštipnutí

Keď rastliny po rozsadení výraznejšie podrastú, zaštipnite im rastový vrchol. Donúti ich to vytvoriť bočné výhonky. Akonáhle sa vytvorí silný koreňový systém, rastliny môžete vysadiť do nádob na balkón. Ak hrozí mrazivá noc, schovajte ich na chránené miesto.

Pozrite si naše video s malým záhradkárom

Perfektný videonávod od skúseného pestovateľa na výsadbu balkónoviek

Vydarili sa vám muškáty? Pred zazimovaním si ich takto môžete jednoducho rozmnožiť

Stále nevyšli z módy – pelargónie sú pýchou našich balkónov