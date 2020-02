DIY nočný krém na problematickú a citlivú pleť s hojivým účinkom

Výroba vlastného krému má nielen podobu kvalitného produktu, ale patrí k príjemným činnostiam, ktoré uvoľnia myseľ. Áno v obchodoch je množstvo kvalitnej i menej kvalitnej kozmetiky. Každý z nás má svoju odskúšanú či obľúbenú značku, ale mať tak na poličke vlastnoručne vyrobený krém...to je výzva. Už sme vyrábali mydlo (recept nájdete tu ) a jednoducho sa s tým z obchodu nedá porovnať. Obsahuje kvalitné tuky, ktoré sú pre našu pokožku potrebné. Dá sa povedať, že sa vyhnete bolestivým trhlinkám na hánkoch. A niečo podobné je aj vlastný krém. A to nehovoriac o cene množstva zodpovedajúceho bežnému baleniu komerčného výrobku.

Dôležitá je príprava

Podobne ako mydlo aj krém vyrobíte z dvoch fáz. Prvú predstavujú tuky, ktoré musia byť úplne rozpustené. Do tejto fázy sa pridáva aj emulgátor, ktorý pomôže vytvoriť krémovú konzistenciu a výsledný produkt stužiť. Dodáva krému vláčnosť, pokožka ostáva hladká a krém dobre roztierateľný. Pri výbere emulgátora je dobré vybrať si produkt prírodný, netestovaný na zvieratách.

Druhá fáza krému je vodná. V receptoch nájdete destilovanú vodu, ale môžete použiť aj výluh. V našom prípade bol použitý výluh z byliniek, ktorých sme do jedného litra vody pridali asi za hrsť. Konkrétne sme použili rumanček kamilkový. Je výborný na upokojenie podráždenej pleti, rovnako je vhodný na citlivú aj aknóznu pleť. Na prevoňanie použite prírodnú silicu na to určenú. Množstvo je na vás, ale radšej do neprežeňte.

TIP: Všetko náradie ako aj poháriky na krém vrátane uzáveru vydezinfikujte liehom, aby sa krém neznehodnotil.

Ako na to

Do hrnčeka, v ktorom budete roztápať tuky si navážte 40 g olivového oleja, 35 g oleja z hroznových semienok, prilejte 5 g arganového oleja, pridajte 3 g včelieho vosku a nakoniec primiešajte 10 g emulgátora. Hrnček s naváženou zmesou olejov a tukov postavte na mierny oheň a zohrejte. Všetky tuky by sa mali rozpustiť a spojiť. Sledujte teplotu, ktorá by mala byť 70 °C. Na rovnakú teplotu ohrejte aj vodnú fázu, v našom prípade bylinkový výluh. Pripravte si mixér a za stáleho miešania prilievajte vodnú fázu do olejovej. Keď sa vytvorí homogénny krém, nechajte ho vychladnúť na 40 °C. V tejto časti výroby pridajte 6 g tekutého medu, 1,2 g konzervantu a vonnú silicu, my sme pridali kadidlovú. jej úlohou v kréme bude podpora hojenia rán, antibakteriálny a upokojujúci účinok. Stačí, ak pridáte zopár kvapiek, nič netreba preháňať.

