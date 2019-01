Pre záhradkárov jednoduché! Spoznajte dánsky fenomén hygge

Čo je to hygge?

Tento veľmi populárny dánsko-nórsky výraz je veľmi ťažké preložiť. Nepredstavuje totiž nič konkrétne. Mohli by sme však tvrdiť, že ide o pocit. Pocit útulnosti, pohody, bezpečia, keď sa cítite príjemne, vďačne a spokojne…

Hygge zasahuje do všetkých aspektov všedných dní a Dáni ho ako výraz používajú bežne. Najdôležitejšie v ňom sú vzťahy s rodinou a priateľmi. Významnú časť tvorí príroda, v ktorej trávia veľa času a je pre nich inšpiráciou. Platí to tiež pre dánsky spôsob bývania, kde sa snažia preniesť do svojich domovov všetko prírodné prostredníctvom materiálov (dreva, kožušín…) či rastlín. Neodmysliteľnou súčasťou sú preto izbové rastliny, ktoré doslova zázračne vedia zútulniť a rozžiariť každý priestor. V Dánsku sú v kurze také, ktoré sa tešia obľube aj u nás, ako napríklad tučnolist, brečtan, papraď, sansevieria či lopatkovec. Podstatné je tiež osvetlenie, kde hrajú prím tlmené záblesky plamienkov kozuba či sviečok (Dáni sú najväčším spotrebiteľom vosku v Európe) alebo lampy s tienidlom.

Výnimkou nie je ani jedlo, zvlášť koláče a horúce nápoje, či jeho samotná príprava a konzumácia v milej spoločnosti. Odráža sa aj v obliekaní, kde preferujú pohodlné kúsky.

Keď sme sa v redakcii zamýšľali nad týmto trendom, zhodli sme sa na tom, že práve záhradkári majú k hygge veľmi blízko. Tešia sa aj z malých úspechov, malého kvietku, zo semienka, ktoré vyrastie, z domácej úrody, výroby džemov či možnosti podeliť sa o plody svojej práce.

Výhoda nad všetky výhody

Nie nadarmo platí, že najlepšie veci sú zadarmo. Je skvelé, že hygge si môže dovoliť úplne každý, pretože je založené na jednoduchosti a skromnosti. Pri vytváraní hygge nezáleží na tom, aké je ročné obdobie. Praktizuje sa každý deň počas celého roka vnútri aj vonku.

Hygge tipy do záhrady

- Rozžiarte tmavé kúty svetielkami, lampášikmi so sviečkami a užívajte si kúzelné osvetlenie záhrady.

- Tešte sa v okrasnej záhrade vôňou kvetín a prineste si z nich domov do vázy.

- Objavujte chuť zeleniny, ovocia a byliniek a pochutnajte si na nich s priateľmi priamo v záhrade. Určite zažijete príjemnú hygge atmosféru.

- Ak máte záhradu pri dome, zamyslite sa nad výhľadom z každého okna, ktoré smeruje do záhrady. Snažte sa, aby bol výhľad čo najkrajší. Aj to vyvolá príjemné pocity.

- Prilákajte do záhrady operence. Pripravte im vtáčiu búdku alebo kŕmidlá. Budú vás tešiť spevom a vy ich môžete z diaľky nerušene pozorovať.