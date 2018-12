Revolúcia v domácom pestovaní. A vymysleli ju Slováci!

Čo je biokultivátor?

Biokultivátor je uzatvorený ekosystém a má 3 hlavné funkcie. Pestovanie, samozavlažovanie a kompostovanie. V riešeniach sa inovátori nechali inšpirovať prírodou, a to tak, že sa snažia opakovať to, čo v prírode už funguje. Tento princíp sa nazýva Biomimicry. Je to v podstate vedecko dizajnérsky prístup.

Tento biokultivátor však v obchodoch ešte hľadať netreba. Pri hardvéri je kľúčové nepodceniť vývoj na začiatku a spraviť ho poriadne, pretože, ako hovorí František Tóth, ktorý je jedným z autorov vynálezu, môže sa to vypomstiť pri zásadných neskorších opravách. Predaj sa pri optimálnych finančných podmienkach vývoja predpokladá približne o dva roky.

Ako funguje?

Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo ako ekosystém, so vzájomne sa podporujúcimi úrovňami. Podstata je v cirkulácii živín a vody v biokultivátore. Živinami a vlhkosťou sa v domácom prostredí rozumie kuchynský bioodpad. Červíky vo vermikompostéri a následné procesy ho pretvoria na výživný humus a tekuté hnojivo. To sa použije na pestovanie a dopestovaná zelenina sa vracia na stôl. „V praxi je využitie hlavne tam, kde chýba pôda a špecifické podmienky pre pestovanie rastlín. Biokultivátor je určený na pestovanie rôznych rastlín od byliniek cez zeleninu až po exotické rastliny či plodiny. Naším cieľom sú hlavne veľké mestá, strechy budov, balkóny, ale aj interiéry,“ dodal Tóth.

Kto stál za zrodom biokultivátora?

Na začiatku za ním stáli okrem Tótha aj Zuzana Tončíková, Miroslav Chovan, Dávid Jurík a Dávid Lopušek. Momentálne sa tím opätovne mení a transformuje, manažérsky tím tvoria aktuálne Tóth s Tončíkovou. So svojím nápadom sa rozhodli zapojiť do projektu OpenMaker, financovaného z európskeho programu Horizon 2020, kde mohli okrem finančnej hotovosti získať aj mentoring, ktorý im pomôže s etablovaním sa na trh.

V ňom uspeli a tento teraz sa môžu tešiť, že možnosti B4D, ako si spomínaní inovátori hovoria, budú posunuté omnoho ďalej. „Tento projekt nám dal skvelú príležitosť posunúť vpred náš vývoj vďaka financiám na prototyp ktorý teraz môžeme smelo testovať,“ povedal František Tóth.