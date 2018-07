Šetrite vodou v záhrade! Máme pre vás zopár tipov

Pri zalievaní treba dávať pozor, čo polievate a akú vodu na to použijete. Autor: Profimedia.sk

Rastliny vysádzajte podľa ich nárokov

Ešte predtým, ako nadšení vybehnete do záhradníctva a vyprázdnite tam peňaženku, naštudujte si doma, ktoré rastliny by ste chceli pestovať a čo vyžadujú. Vyberajte tie, ktoré sa vo vašej záhrade budú cítiť dobre i bez vás. Iba tak dosiahnete, že sa zaobídu i bez ustavičnej starostlivosti. Suchomilné na slnko, vlhkomilné k jazierku či pod stromy. Vôbec to nie je také zložité.

Hustá výsadba

Všimli ste si, že v lese či na lúke neexistuje voľná plocha zeme, na ktorú páli slnko? Každý centimeter pokrývajú listy, ihličie, konáre. Slnečné lúče sú využité na maximum a pôda sa zbytočne nevysúša. Pokúste sa výsadby naplánovať tak, aby boli rastliny tesne vedľa seba. Samozrejme, s prihliadnutím na ich životný priestor. Koniec koncov, trvalky vždy vyniknú najlepšie v skupinách.

Nástielka ako ochrana

Nastielanie záhonov sme tiež odpozorovali v prírode. Spadnuté listy v lese nik neodnáša a nepáli. Nástielka pokryje povrch pôdy, zabráni jej prehrievaniu a vyparovaniu vody. Nie všetky nástielky sú však vhodné do všetkých záhrad. Vyberajte tak, aby ste rastlinám neškodili, ale, naopak, pomáhali. Najväčším problémom je používanie kôry ihličnatých stromov aj tam, kde sa týmto materiálom pôda zbytočne a nadmerne okysľuje. Nahraďte ju slamou, lístím alebo novinami.

Humus v pôde

Napomáha nielen vyživovaniu rastlín, ale i zadržiavaniu vody. Mikročiastočky organického materiálu počas dažďa nasajú vlhkosť a následne uvoľňujú vodu ku koreňom. Obnovte vrstvu humusu ešte pred výsadbou alebo pri výsadbe pridajte do jamy časť čerstvého substrátu. Rastliny sa naštartujú a lepšie zakorenia.

