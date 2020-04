Balkón plný byliniek! Pestujte doma počas karantény voňavé koreniny aj úžasné liečivky

Nákup byliniek

Ešte pred nákupom je dobré porozmýšľať, aké bylinky by ste chceli pestovať. Zamyslite sa nad tým, ktoré využívate najviac napríklad pri varení, príprave čajov, limonád, kúpeľov či starostlivosti o krásu či zdravie.

Často sa totiž stáva, že jednoducho neodoláte a prinesiete si domov množstvo rastlín, ktoré však využijete úplne minimálne. Nezabudnite sa ešte zamyslieť nad podmienkami, ktoré váš balkón ponúka. Podľa toho či je slnečný alebo tienistý zvoľte aj správne typy bylín.

Momentálne je najvhodnejšie objednať si by linky z bohatej ponuky online obchodov. Samozrejme, mnohé si môžete vysiať a dopestovať si ich zo semienka.

Ak sa predsa len rozhodnete vybrať sa na nákup do záhradkárstva, pri nákupe je dôležité si rastlinku dobre prezrieť. Pokojne trochu zatraste črepníkom, ak budú z nádoby vylietať malé mušky, rastlinu v žiadnom prípade nekupujte. Vyberajte silné a zdravé priesady, ktoré majú pekný koreňový bal. Priesadu opatrne uchopte a pokojne ju vytiahnite z črepníka, aby ste videli, či je bal dobre vyvinutý a či sú korienky zdravé.

Dôležité je ich presadiť

Priesady je vhodné presadiť. Zvoľte nádoby, ktoré sú v priemere aspoň o 3 až 4 cm väčšie. Medzi koreňovým balom a stenou nádoby by mal ostať aspoň 2 cm rozostup.

Vyberte si nádobu, ktorá má odtokové otvory. Určite do nej najprv pridajte drenážnu vrstvu (keramziť, hlinené črepy, polystyrén, kamienky), potom nasypte substrát (ideálne určený na bylinkovú záhradu) a nakoniec rastlinku, ktorej prstami trošku uvoľnite koreňový bal. Ak sa stane, že sa pár korienkov odtrhne, tak to vôbec nevadí. Po zasadení rastlinky polejte.

Ak túžite po zmiešaných výsadbách, tak do jednej nádoby dajte bylinky, ktoré vyžadujú približne rovnaké podmienky. Mäta sa veľmi rýchlo rozrastá, preto nie je vhodná do zmiešaných výsadieb. Použiť ju môžete tak, že ju do výsadby pridáte v samostatnom črepníku.

Tipy na najobľúbenejšie bylinky do črepníkov

Petržlen záhradný

Mäta

Bazalka

Šalvia

Pažítka

Oregano

Rozmarín

Tymian

Stévia

Majorán

Ligurček

Saturejka

Levanduľa

