Bylinková úroda! Pripravte domáci sirup z voňavej mäty

Domáci mätový sirup

Potrebujete: 1 l prevarenej vody, 3 zväzky mäty, 500 g cukru, 1 citrón alebo šťavu z citróna, 10 g kyseliny citrónovej

Čerstvú mätu dobre opláchnite a nechajte vyschnúť. Potom ju nakrájajte na menšie kúsočky. Do hrnca si dajte vodu a cukor. Priveďte k varu a dobre rozmiešajte. Pridajte mätu a chvíľku ešte povarte. Potom nechajte zmes stáť aspoň 2 hodiny a občas premiešajte.

Pripravte si sitko a zmes preceďte. Opäť dajte variť, priveďte k varu a pridajte šťavu z citróna a kyselinu citrónovú. Dobre zamiešajte. Sirup potom môžete skladovať v chladničke v pohároch na zaváranie alebo sklenenej fľaši s vrchnákom.

Tip

Ochuťte si minerálku mätovým sirupom a pridajte tiež na kolieska nakrájanú limetku.

Pestovanie mäty

Hotovú rastlinku kúpite bežne na trhoch, v záhradných centrách, ale aj v supermarketoch. Môžete si ju však dopestovať aj zo semienok. Na výber máte množstvo zaujímavých odrôd.

Mäta je mrazuvzdorná rastlinka. Obľubuje priepustnú vápenatú pôdu, bohatú na živiny a humus. Vyhovuje jej svetlé či polotienisté a vlhké stanovište. Treba ju často zaštipovať alebo rezať, čím sa podporí rast nových výhonkov. Kvitne od júna do septembra a dorastá do výšky 30 až 100 cm. Je veľmi invazívna. Ak ju neudržíte pod kontrolou, rozrastie sa po celej záhrade. V črepníkoch ju tiež nesaďte do spoločných výsadieb, pretože by mohla ostatné rastlinky vytlačiť.

Účinky

Mäta je aj jedna z najznámejších liečiviek. Má protizápalový a antiseptický účinok. Využíva sa pri zápaloch sliznice, ústnej dutiny a horných dýchacích ciest. Prospešne pôsobí aj na centrálny nervový systém. Je neprekonateľná, pokiaľ ide o problémy so žalúdkom a s črevami. Odstraňuje kŕče a tlmí nadúvanie. Čaj z nej príjemne osvieži počas horúceho dňa a dobre pôsobí aj proti cestovnej nevoľnosti.

