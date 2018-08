Čerstvý aj sušený! Využívajte tymian v kuchyni aj pre zdravie

Tymian je trváci vždyzelený, čiastočne poliehavý poloker. V čase dospelosti dorastá do výšky 20 až 40 cm. Stonky sú obsypané drobnými aromatickými lístočkami, najčastejšie sivozelenej farby, s podvinutými okrajmi. Od mája až do augusta súkvetia rozkvitajúcich bieloružových až purpurových drobných kvietkov lákajú hmyz a motýle. Jeho kompaktný rast ho predurčuje na výsadbu okrajov záhonov.

Pestovateľské podmienky

Výborne sa mu darí na slnečných stanovištiach s ľahšou priepustnou pôdou. Za takýchto podmienok znesie aj nízke teploty. Počas zimných dní v chladnejších polohách ho treba prikryť čečinou. Rastliny pestované v nádobách prezimujú len v chránených priestoroch. Neprospieva mu zamokrená a ťažká pôda, lebo slabšie rastie a stráca vôňu. Kríčky treba hlboko zrezávať na jar a na jeseň po odkvitnutí, inak výrazne drevnatejú a ľahšie vymrznú. Pravidelným zmladením podporíme aj tvorbu mladých výhonkov.

Využitie a sušenie

Na kuchynské využitie sú zaujímavé lístky, ktoré sú nasýtené silicami. Vňať zberáme tesne pred kvitnutím v ranných hodinách. Sušíme ju zviazanú do zväzkov na suchom, teplom, vetranom mieste bez priameho slnečného svetla. Kvety možno použiť ako jedlú dekoráciu pokrmov. Na prípravu jedál sa používajú lístky čerstvé i sušené, prípadne celé výhonky. Pri tymiane však platí staré známe „menej je niekedy viac“!

Lahodná korenistá chuť a príjemná vôňa sa pri príprave jedál dokonale dopĺňa napríklad s rozmarínom. Gurmáni si bez neho nevedia predstaviť strukovinové či vaječné jedlá, kačacinu či divinu. Je ideálna prísada do polievok a omáčok na rajčiakovom základe, súčasťou plniek, zeleninových jedál a šalátov. Celé výhonky sa môžu dusiť či variť spolu so zeleninou, nakladať do oleja či octu. Pri ťažkých mäsitých jedlách napomáha tráveniu a pôsobí proti plynatosti. Tymian s citrónovou vôňou sa používa pri príprave čajov a jedál z rýb. Čaj pomáha nielen pri stimulácii trávenia, ale je aj výborný prostriedok pri kašli, zápaloch hrdla a ochoreniach dýchacích ciest.

Liečivá sila tymianu

Najväčší medicínsky význam má všetkým známa dúška materina. Ničí plesne a baktérie. Výrazný dezinfekčný účinok majú najmä tymol a karvakrol. Výťažky z tymianu našli využitie v parfumérii i kozmetike. Známy prostriedok na posilnenie organizmu je tymianový kúpeľ. Masážne oleje s tymianom uľavia pri poruchách činnosti žalúdka, dýchania či bolestiach hlavy. Sušený tymianový kvet má odpudzujúci účinok na hmyz, podobne ako levanduľa.

