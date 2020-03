Chráňte sa pred koronavírusom! Vyrobte si doma SUPER dezinfekčné mydlo

Skôr než sa odhodláte k prvému kroku, mali by ste vedieť, že sa jedná o prípravu mydla spôsobom za studena. Znamená to, že nebudete potrebovať hotovú mydlovú hmotu, ktorú len rozpustíte a obohatíte esenciálnym olejom. V recepte sa stretnete s hydroxidom sodným, ktorý je klasifikovaný ako žieravina. Preto by ste si mali zadovážiť rukavice a ochranné okuliare. Nádoby použité pri výrobe určite odložte bokom a v kuchyni ich ďalej nepoužívajte! Rovnako je na tom aj náradie na miešanie, mixovanie či plnenie foriem, teplomer.

1. Na výrobu mydla za studena budete potrebovať tuky a to 300 g olivového oleja a 275 g kokosového oleja, 100 g slnečnicového oleja, 50 g kakaového masla. Bežne kúpite v potravinách, kakaové maslo zakúpite v špecializovanom obchode (e-shope). Ďalej si pripravte 105,45 g NaOH (hydroxidu sodného), čistú destilovanú vodu o hmotnosti (nie objeme) 275,50 g. Na prevoňanie zmesi si zadovážte 23 g Tea tree oleja, farbu na mydlo podľa ľubovôle. Nič sa nestane, keď oleja bude aj trochu menej, na stabilizáciu vône pridajte ešte kávovú lyžičku kukuričného škrobu.