Čo s nepríjemným kašľom? Vyskúšajte naše tipy

Samozrejme, s kašľom menšej intenzity a s nízkou teplotou netreba hneď utekať k lekárovi a liečiť sa môžete sami. Je dôležité zvlhčovať vzduch v miestnostiach, v ktorých spíte, často vetrať, prijímať dostatok tekutín, lebo zabraňujú vysúšaniu slizníc, zvýšiť príjem vitamínov, mať dostatok spánku. Samoliečbu treba podporiť bylinkovými čajmi – lipovým, skorocelovým, slezovým, z dúšky materinej, tymianu či cibule. Proti kašľu sú tiež účinné rôzne prípravky, ktoré si môžete zhotoviť zo surovín, ktoré určite máte doma.

Cibuľový sirup

Cibuľu nakrájajte na kolieska, vložte do skleneného zaváraninového pohára a zasypte polievkovou lyžicou hnedého cukru alebo medu. Pokračujte vo vrstvení až do naplnenia pohára. Ten na 5 až 6 hodín postavte na teplé miesto, napríklad do blízkosti ústredného kúrenia, aby cibuľa pustila šťavu. Užívajte ju po lyžičkách niekoľkokrát denne.

Dobrý tip

Okrem cibule môžete použiť cesnak nakrájaný na plátky a nastrúhaný ďumbier.

Na suchý kašeľ

Uveďte do varu 200 až 250 ml vody, vložte do nej 6 bobkových listov, zakryte pokrievkou a na miernom ohni povarte 6 až 10 minút. Odstavte, tekutinu sceďte do sklenenej nádoby a nechajte mierne vychladnúť. Potom do nej zamiešajte šťavu z jedného citróna a šesť lyžíc hnedého cukru. Po jeho rozpustení nádobu uzavrite viečkom a umiestnite do chladničky. Prvý deň užívajte jednu čajovú lyžičku sirupu vždy, keď vás pochytí záchvat kašľa. Ďalšie dni užívajte jednu čajovú lyžičku 3-krát denne.

Mrkva proti hlienom

Asi pol kilogramu mrkvy umyte, očistite a nakrájajte na kúsky. Vložte do kastróla, zalejte vriacou vodou a varte dovtedy, kým nezmäkne. Potom ju sceďte, no vodu nevylejte. Mrkvu popučte na kašu vidličkou alebo v mixéri. Po vychladnutí vody, v ktorej sa mrkva varila, pridajte tri až štyri polievkové lyžice medu a miešajte, kým sa úplne nerozpustí. Nakoniec vložte mrkvové pyré a opäť dobre premiešajte. Uložte do chladničky. Užívajte tri až štyri polievkové lyžice denne.

Majoránový čaj

Majorán je obľúbená kuchynská bylinka. Viete však, že čaj z neho je ideálny pri dráždivom, suchom kašli? Stačí zaliať čajovú lyžičku asi 150 ml vriacej vody, zakryté nechať lúhovať 10 minút a potom scediť. Pije sa jedna šálka 1- až 2-krát denne.