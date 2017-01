Inšpirujte sa: Svieža žerucha v škrupinke

Škrupina od vajíčka, ktorú po pečení nevyhodíte, spolu s kúskom vaty a osivom žeruchy priamo pred vašimi očami po niekoľkých dňoch trpezlivého zalievania ožije. Škrupinky stačí naplniť vatou.

Vatu zalejte tak, aby bola úplne mokrá. Dostatok vody je na klíčenie osiva žeruchy veľmi dôležitý. Nezabudnite preto pravidelne zavlažovať.

Vysejte osivo čo možno najhustejšie a jemne pritlačte, aby sa dostatočne navlhčilo.

Teraz už len trpezlivo čakajte, kým žerucha nevyrastie. Mala by to stihnúť do piatich dní.

Nielen pekná dekorácia

Žerucha je bohatá na vitamíny C a B. Má pikantnú chuť najviac pipomínajúcu reďkovku a široké využitie v kuchyni. Je vhodná do zeleninových šalátov, nátierok alebo si ju môžete nasypať na maslový chlieb. Zdravá chutná bylinka, ktorú si jednoducho na vate môžete dopestovať kedykoľvek počas roka.