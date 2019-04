Jarná kráska! Prvosienka pomôže s chorobami dýchacích ciest

Prvosienka jarná (Primula veris)

Domovom tejto pôvabnej trvalky je Európa. Vo voľnej prírode ju nájdeme na pastvinách, lúkach, na brehoch potokov či v listnatých lesoch. U nás sa vyskytuje pomerne bežne. Rastlinka má rozkonárený podzemok, z ktorého vyrastajú prízemné vajcovité listy a z nich stvol vysoký až do 30 cm. Na ňom nájdete zlatožlté kvety s príjemnou sladkastou vôňou. Bylina kvitne zvyčajne v mesiacoch apríl až máj.

Zber a sušenie

Typická jarná kráska ponúka na zber kvety a podzemok s koreňom. Kvety sa zberajú celé aj s kalichom a to zvyčajne v období od apríla až mája. Sušiť by ste ich mali na tienistom a vzdušnom mieste alebo v sušičke pri teplote do 40°C.

Rastlinka je čiastočne chránená. Znamená to, že z nej vo voľnej prírode môžete zberať vňať a kvety, ale koreň je chránený. Vždy však treba myslieť aj na to, aby ste zberali len také množstvo, ktoré naozaj využijete.

Bylinka pre zdravie

Bylinka je vďaka obsahu saponínov výborná na choroby dýchacích ciest, pri prechladnutí či chrípke. Pomáha s vykašliavaním hlienov. Pôsobí upokojujúco, uvoľňuje kŕče a má močopudné účinky. Pomáha aj pri reumatických ťažkostiach. Využíva sa tiež do mastí, ktoré sú účinné pri bolestiach kĺbov. S užívaním to však netreba preháňať, pretože priveľké dávky môžu pôsobiť toxicky a spôsobiť hnačky. Je vhodnejšie ju užívať s inými liečivkami, napríklad ak ju pridáte k podbeľu, fialke a pľúcniku, tak vytvoríte zmes účinného prieduškového čaju.

Tip:

Nálev z kvetov prvosienky pomáha aj na čistenie pleti, keď pomáha prečisťovať mastné póry.