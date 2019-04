Jarná úroda! 7x dôvod, prečo sa oplatí zber púpavy

Ako sme spomínali v záhrade či na poli a najmä v udržiavanom trávniku rastlina asi nepoteší. Vedeli ste však, že v minulosti ľudia vytrhávali trávu, aby urobili miesto púpave?

Môžete využiť celú rastlinku

Púpava sa dá použiť úplne celá. Zberá sa od kvetu až po koreň. Listy je ideálne zberať, keď rastlinka nekvitne. Koreň sa zberá na jar a na jeseň. Nezabudnite však, že rastlinu treba trhať len na čistých miestach, ktoré sú ďaleko od ciest.

Listy a do šalátov

Listy sú výborné do šalátov. Môžete ich pripraviť s varenými vajíčkami, zemiakmi či paradajkou a uhorkou. Pokojne si k nim primiešajte aj tuniaka či obľúbený syr. Vedeli ste, že listy púpavy obsahujú viac vitamínov ako špenát?

TIP: Listy púpavy môžete sušiť na tienistom a dobre vetranom mieste. Trvá to však dlhší čas a počas sušenia je vhodné listy otáčať. Dobre usušené listy budú mať peknú zelenú farbu. Skladujte ich na suchom a tmavom mieste.

Kvety púpavy

To, že je z púpavy vynikajúci prírodný med či sirup snáď netreba ani spomínať. Taktiež sa z nich pripravuje chutný čaj. Čoraz modernejšie je pridávať kvety aj do šalátov, ale aj iných jedál. Sú chutné, radia sa medzi obľúbené jedlé kvety a zároveň pôsobia dekoratívne. S kvetmi by ste nemali mať problém, keďže púpava patrí k rastlinám s najdlhšou dobou kvitnutia.

Bohatá na vitamíny

Rastlina je bohatým zdrojom vitamínu A, C, D a niektorých vitamínov skupiny B. Obsahuje tiež draslík, vápnik či železo, ktorého zdrojom sú práve čerstvé listy.

Púpava pri prechladnutí

Už spomínaný med či sirup pomáhajú pri liečbe kašľa, keďže podporujú vykašliavanie. Púpava je vo všeobecnosti dobrou voľbou pri chorobách dýchacích ciest. Zároveň je vhodnou prevenciou proti angíne či chrípke.

Je výborná na podporu trávenia a pre zdravie čriev

Púpava podporuje trávenie. Taktiež stimuluje tvorbu tráviacich štiav. Celá rastlina dobre vplýva na funkciu čriev a môže pomôcť aj pri ich zápale. Stačí, ak ju zaradíte do svojho jedálneho lístka. Bylina tiež pomáha pri zápche.

Skvelá na detox

Ako sme už spomínali púpava je výborná na trávenie a pre zdravie čriev. Taktiež však prečisťuje obličky (pôsobí tiež močopudne), pečeň, žlčník či lymfatický systém. Keďže prečisťuje celý organizmus pomáha aj pri problémoch s akné a ekzémoch.